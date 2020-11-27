Первый тест самого дорогого кроссовера из Китая: 6 вопросов к Geely Tugella

Стереотипы о дешёвых китайских поделках можно хоронить оконча­тельно: в Россию привезли машину стоимостью 2,5 миллиона рублей с модным кузовом, мощным мотором и почти премиальным оснащением. Более того, к нам эта модель пока будет постав­ляться не в локали­зованном виде, а напрямую с головного завода, потому что якобы только там можно обеспечить соответ­ствующее цене качество. Флагманский купе-кроссовер Geely Tugella действительно ярко выглядит, но представить человека, который прямо сейчас готов отдать за китайский автомобиль такие деньги, пока сложно. Или всё-таки можно?

Страдающий от нехватки живых автомо­билей рынок, кажется, прямо сейчас готов поглотить что угодно, но 2,5 миллиона рублей — это сумма, которая подразуме­вает большой и разно­образный выбор. За эти деньги вам с удоволь­ствием доставят любой средне­размерный кроссовер в одной из топовых комплектаций. Пусть не завтра, а месяца через три — но это будет проверенный и ликвидный Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 или Nissan X-Trail . Отдать такую же сумму за что-то неформатное можно будет, только если авто­мобиль окажется по-настоящему необычным и привлекательным.