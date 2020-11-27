Первый тест самого дорогого кроссовера из Китая: 6 вопросов к Geely Tugella
Иван Ананьев
Стереотипы о дешёвых китайских поделках можно хоронить окончательно: в Россию привезли машину стоимостью 2,5 миллиона рублей с модным кузовом, мощным мотором и почти премиальным оснащением. Более того, к нам эта модель пока будет поставляться не в локализованном виде, а напрямую с головного завода, потому что якобы только там можно обеспечить соответствующее цене качество. Флагманский купе-кроссовер Geely Tugella действительно ярко выглядит, но представить человека, который прямо сейчас готов отдать за китайский автомобиль такие деньги, пока сложно. Или всё-таки можно?
Страдающий от нехватки живых автомобилей рынок, кажется, прямо сейчас готов поглотить что угодно, но 2,5 миллиона рублей — это сумма, которая подразумевает большой и разнообразный выбор. За эти деньги вам с удовольствием доставят любой среднеразмерный кроссовер в одной из топовых комплектаций. Пусть не завтра, а месяца через три — но это будет проверенный и ликвидный Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 или Nissan
В случае с Tugella всё так и есть: купеобразный кузов
Как у Tugella обстоят дела с практичностью?
Если сравнивать цифры объёма багажника Tugella с каким-нибудь седаном, то можно подумать, что он критически мал: китайцы насчитали всего 326 литров под шторкой. Но для среднеразмерного кроссовера это нормальная величина, а без шторки тут уже 446 литров. Причём хорошо организованных литров: идеально ровные стенки с геометрически правильными боковыми нишами и сдвижной фальшпол, под которым есть ещё и нарезанный на разнокалиберные отсеки органайзер. И всё отделано не хуже, чем у машин классом выше: мягкий ворс, удобные крючки и 12-вольтовая розетка в комплекте.
Задний диван не двигается вперёд, но в кросс-купе это необязательная опция. А сами по себе посадочные места хороши: запас по ногам по-настоящему велик, а ниспадающая крыша совершенно не мешает пассажирам среднего роста даже в конфигурации с панорамным люком во всю крышу. Диван отформован под двоих и оснащён удобными подголовниками, а втроём тут будет неудобно. Зато переднего пассажира можно сдвинуть вперёд прямо с заднего ряда — кнопками на боковине кресла.
Передние кресла вообще выше всяких похвал — классный профиль, плотная набивка и основательные валики боковой поддержки. Но по-настоящему удивляют две вещи: подголовники, которые регулируются не только по высоте, но и по вылету, а также комбинированная отделка кресел из кожи Nappa и искусственной замши. Вот это уровень! И всё бы хорошо, но водителю не хватает диапазона регулировки руля по вылету — «баранку» хочется вытянуть ещё немного на себя.
С отделкой понятно — оснащение тоже на уровне?
С одной стороны, набор оборудования и правда впечатляет: тут и большая цифровая приборка, и роскошный экран медиасистемы с отличной графикой. Есть электроприводы и вентиляция передних кресел, панорамная крыша с люком, диоды атмосферной подсветки, система дистанционного открывания багажника и целый набор ассистентов, которые контролируют обстановку вокруг и могут чуть ли не самостоятельно вести машину в полосе. А ещё — подстаканники, которые могут подогревать и охлаждать содержимое. Сможете с ходу вспомнить подобное на более-менее массовых автомобилях, кроме топовых BMW?
И вроде бы всё хорошо, но есть нюансы, и их немало. Во-первых, подогрев сидений у Tugella работает только на подушках кресел, но не на спинках. Во-вторых, ветровое стекло греется только в зоне покоя стеклоочистителей. Отсутствуют система автоматической парковки и проекционный дисплей, хотя и то, и другое есть на машинах для китайского рынка. Наконец, светодиодные фары не умеют поворачивать световой пучок и подсвечивать повороты.
Ну и традиционные проблемы с организацией меню и поиском нужного в недрах медиасистемы — поди догадайся, что часть важных функций можно вывести на экран только методом свайпа сверху вниз или снизу вверх!
Зато здесь есть система EasyConnect, которая позволяет «зеркалить» экран смартфона, а в случае с Android — даже управлять устройством с дисплея медиасистемы. Удобно, особенно с учётом отсутствия штатной навигации. И ещё одна милая деталь: русские шрифты системы очень напоминают таковые в Volvo и выглядят легким намёком на техническое родство со шведскими машинами.
И причём здесь Volvo?
Да при том, что Geely Tugella построен на «совместной» (читай — вольвовской) платформе CMA, которая легко масштабируется и позволяет создавать машины с разной колёсной базой и шириной. Поэтому технически кросс-купе повторяет менее габаритный Volvo XC40 и у него же позаимствовал агрегаты. Двигатель с индексом JLH-4G20TD — это локализованный шведский мотор версии T5, немного дефорсированный до 238 лошадиных сил (в Китае есть 286-сильная версия). Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, а привод на задние колёса обеспечивает муфта BorgWarner.
В проверенную технику китайцы особо не вмешивались, а от себя добавили лишь некоторые мелочи — например, активные жалюзи радиатора двигателя, которые помогают быстрее прогревать мотор и улучшают аэродинамику на высокой скорости, прикрывая лишние пути для проходящего воздуха. По коэффициенту аэродинамического сопротивления Cx, который у Tugella составляет 0,325, китайский кросс превосходит и Porsche Macan (0,35), и Mercedes-Benz GLE (0,34), не говоря уж об угловатом Volkswagen Tiguan (0,375) — ещё один намёк на техническое качество продукта.
И как же китайский кроссовер с агрегатами Volvo едет?
Во-первых, самый дорогой китайский автомобиль на российском рынке одновременно является ещё и самым мощным. И на дороге это очень даже чувствуется. Заявленные 6,9 секунды до «сотни» похожи на правду: машина резво снимается с места и ускоряется очень плотно. Коробка иной раз демонстрирует некоторую задумчивость при переходах вниз, но исправить дело можно включением спортрежима. Запас есть и на трассовых скоростях, но уже без яркого вау-эффекта: ускорения хорошо ощущаются, но не сказать, что пассажиров вжимает в спинки кресел.
Подвеска кажется комфортной даже с учётом тяжёлых 20-дюймовых колёс с низким профилем. На приличном покрытии Tugella почти не замечает микрорельеф дороги, а неровности умеренного калибра спокойно пересчитывает шлепками шин. Но на серьёзных изъянах подвеска резко вздрагивает, а низкопрофильные колёса пропускают неприятные удары. Однако даже на разбитой дороге машина не становится шумной: хорошо изолированы и двигатель, и колёсные арки, а шум ветра не мешает на высоких скоростях. По поведению на дороге и уровню комфорта Tugella отчётливо напоминает соплатформенный Volvo XC40, но с поправкой на более мягкие и энергоёмкие настройки шасси китайского кроссовера.
И мягкое здесь — не значит расхлябанное. По относительно ровной дороге Tugella мчит почти безупречно — уверенно и без раскачки. Почти — потому, что у машины очень искусственное усилие на руле и совершенно пустой «ноль». Ощущение, будто ведёшь нарисованную машинку в компьютерном симуляторе, который начинает синтезировать отдачу только на значительных углах поворота «баранки». Переход в спортивный режим не помогает — руль становится более тугим, но остаётся малоинформативным, а машина так же неохотно реагирует на короткие корректирующие движения.
Зато само шасси настроено приятно. На скользком покрытии Tugella позволяет балансировать на грани сноса и заноса и ожидаемо доворачивает кормой под сброс газа, но не слишком резко проваливается в скольжения под тягой даже при отключённой системе стабилизации. И скользит при этом всеми четырьмя колёсами — не слишком азартно, зато безопасно.
Помимо спортивного и экономичного режима в меню есть варианты для бездорожья и глубокого снега, но там, где снега действительно много, машина спокойно ползёт в любом из них — до тех пор, пока не сядет на брюхо. Серьёзного бездорожья на тесте не встретилось, и это к лучшему — сложно представить, что владелец машины с 20-дюймовыми колёсами поедет штурмовать каменистые косогоры. Для собственного спокойствия ему достаточно знать, что у машины внушительный клиренс 204 мм и аккуратные свесы бамперов.
На трассе можно положиться на вспомогательную электронику: она удерживает машину в полосе и умеет сама тормозить и разгоняться. Правда, водителю придётся сделать усилие, чтобы не залипнуть на игровой графике дисплея приборов, на котором при включённом круиз-контроле демонстрируется окружающий транспортный поток, со всеми обгонами и перестроениями, а также линии разметки, которые машина рисует в соответствии с реальностью и с учётом их кривизны. Выглядит так, словно играешь в компьютерную игру.
2,5 миллиона — это много. Какая есть альтернатива?
На самом деле, в 2020 году, с учётом качества сборки и отделки, достойных ездовых повадок и набора современной электроники такой ценник не выглядит завышенным. Но главная проблема пока всё равно остаётся: 2,5 миллиона просят за машину китайского бренда. За те же деньги можно поискать более компактный Audi Q3 в пустой комплектации с начальным мотором 1.4, но вряд ли кто-то всерьёз будет выбирать между Audi и Geely.
Нет, среди моделей, которые появятся у покупателей в списке претендентов на покупку, будут другие автомобили. Например, купеобразный Haval F7x — модель того же форм-фактора и сравнимых габаритов, которая в максимальной комплектации стоит почти на полмиллиона меньше —
Другая альтернатива — условно премиальный CheryExeed TXL, максимально близкий к Geely Tugella по цене, но выступающий уже в другом сегменте. Машина за
Renault Arkana? Звучит непривычно, но на фоне описанных выше «китайцев» это слишком компактная, слишком простая и маломощная модель. Которая, впрочем, и стоит гораздо дешевле. Можно посмотреть на старшие комплектации классических кроссоверов Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Nissan
Так брать или нет?
Ответа на этот вопрос у меня нет. Потому что прямо сейчас китайцы проводят социальный эксперимент, который покажет, насколько рынок в принципе готов к нестандартному и дорогому автомобилю из Китая. И Geely Tugella выступает в роли лакмусовой бумажки. Если рынок примет машину, то можно будет осваивать и другие, более дорогие сегменты. А если не примет — значит, нужно сосредоточиться на тех нишах, в которых у Geely уже всё неплохо.
Проблема ещё и в том, что в привычную систему ценностей средней российской семьи такая машина вписывается плохо: она дорогая, во многом избыточная, не такая практичная, как обычный кроссовер, и, скорее всего, будет не слишком ликвидна на вторичном рынке. Более разумной покупкой выглядит Geely Atlas, но в плане имиджа это «просто китайский кроссовер», пусть и очень добротный. Для кого же тогда придумана Tugella?
Например, для людей, которым обычные кроссоверы кажутся слишком скучными и которые не готовы потратить ради эксперимента несколько миллионов рублей на купеобразные модели премиальных брендов. И если у этих людей нет предубеждений против китайских автомобилей (кто-то же покупает мощные китайские смартфоны за десятки тысяч рублей), но есть желание выделиться, то Tugella достоин как минимум попадания в шорт-лист кандидатов на покупку. Который с бюджетом в 2,5 миллиона в 2020 году окажется очень коротким.
«Китаец» за 2,5 млн — это вообще нормально?
Комплектация2.0 AT (238 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 238 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.1
Разгон до 100 км/ч6.9
Цена, ₽2 499 990