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Первый тест самого дорогого кроссовера из Китая: 6 вопросов к Geely Tugella

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Иван Ананьев

Стереотипы о дешёвых китайских поделках можно хоронить оконча­тельно: в Россию привезли машину стоимостью 2,5 миллиона рублей с модным кузовом, мощным мотором и почти премиальным оснащением. Более того, к нам эта модель пока будет постав­ляться не в локали­зованном виде, а напрямую с головного завода, потому что якобы только там можно обеспечить соответ­ствующее цене качество. Флагманский купе-кроссовер Geely Tugella действительно ярко выглядит, но представить человека, который прямо сейчас готов отдать за китайский автомобиль такие деньги, пока сложно. Или всё-таки можно?

Страдающий от нехватки живых автомо­билей рынок, кажется, прямо сейчас готов поглотить что угодно, но 2,5 миллиона рублей — это сумма, которая подразуме­вает большой и разно­образный выбор. За эти деньги вам с удоволь­ствием доставят любой средне­размерный кроссовер в одной из топовых комплектаций. Пусть не завтра, а месяца через три — но это будет проверенный и ликвидный Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 или Nissan X-Trail. Отдать такую же сумму за что-то неформатное можно будет, только если авто­мобиль окажется по-настоящему необычным и привлекательным.

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В случае с Tugella всё так и есть: купе­образный кузов а-ля BMW X4, интересные детали — фары, решётка радиатора, большие 20-дюймовые колёса. Современный облик Geely создал знаменитый британец Питер Хорбери, успевший поработать в Volvo и Ford, а внешностью купе-кроссовера занимался австралиец Гай Бергойн, который прошёл школу Renault и Volvo — кстати, под началом хорошо известного нам Стива Маттина. Получилось интересно: кроссовер выглядит спортивно, но не сверкает лишним хромом как новогодняя ёлка, а фирменная эмблема сделана полностью чёрной в тон облицовке радиатора и колёсным дискам — эдакий Black Edition по умолчанию. И ещё один факт: модель, которая носит звание флагмана Geely, не будет выпускаться в стан­дартном пятидверном кузове! Потому что это имиджевый автомобиль не только для клиента, но и для бренда. И тут же возникает первый вопрос.

Как у Tugella обстоят дела с практичностью?

Если сравнивать цифры объёма багажника Tugella с каким-нибудь седаном, то можно подумать, что он критически мал: китайцы насчитали всего 326 литров под шторкой. Но для средне­размерного кроссовера это нормальная величина, а без шторки тут уже 446 литров. Причём хорошо организо­ванных литров: идеально ровные стенки с геометри­чески правиль­ными боковыми нишами и сдвижной фальшпол, под которым есть ещё и нарезанный на разно­калиберные отсеки органайзер. И всё отделано не хуже, чем у машин классом выше: мягкий ворс, удобные крючки и 12-вольтовая розетка в комплекте.

Согласно спецификациям, объём багажника варьирует от 326 до 446 литров, в зависимости от наличия шторки — кстати, жёсткой
Спинка дивана складывается по частям, но ровного пола не образует. В такой конфигурации объём отсека составляет 1077 литров — у кроссоверов классической формы обычно бывает больше
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Согласно спецификациям, объём багажника варьирует от 326 до 446 литров, в зависимости от наличия шторки — кстати, жёсткой

Задний диван не двигается вперёд, но в кросс-купе это необязательная опция. А сами по себе посадочные места хороши: запас по ногам по-настоящему велик, а ниспадающая крыша совершенно не мешает пассажирам среднего роста даже в конфи­гурации с панорамным люком во всю крышу. Диван отформован под двоих и оснащён удобными подголов­никами, а втроём тут будет неудобно. Зато переднего пассажира можно сдвинуть вперёд прямо с заднего ряда — кнопками на боковине кресла.

Передние кресла вообще выше всяких похвал — классный профиль, плотная набивка и основатель­ные валики боковой поддержки. Но по-настоящему удивляют две вещи: подголов­ники, которые регулируются не только по высоте, но и по вылету, а также комбиниро­ванная отделка кресел из кожи Nappa и искус­ственной замши. Вот это уровень! И всё бы хорошо, но водителю не хватает диапазона регулировки руля по вылету — «баранку» хочется вытянуть ещё немного на себя.

Пухлые кресла отлично выглядят и здорово держат тело. Оба передних имеют электроприводы, регулировку поясного подпора и настраиваемые в двух плоскостях подголовники. А вот подогревом оснащены только подушки — странная экономия
У задних кресел тоже очень неплохой профиль и очень удобные подголовники. Среднее место заметно проще, а ногам третьего пассажира мешает трансмиссионный тоннель. Но по простору второго ряда Tugella ничуть не уступает более традиционным кроссоверам схожего размера
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Пухлые кресла отлично выглядят и здорово держат тело. Оба передних имеют электроприводы, регулировку поясного подпора и настраиваемые в двух плоскостях подголовники. А вот подогревом оснащены только подушки — странная экономия

С отделкой понятно — оснащение тоже на уровне?

С одной стороны, набор оборудования и правда впечатляет: тут и большая цифровая приборка, и роскошный экран медиа­системы с отличной графикой. Есть электро­приводы и вентиляция передних кресел, панорамная крыша с люком, диоды атмосферной подсветки, система дистанци­онного открывания багажника и целый набор ассистентов, которые контроли­руют обстановку вокруг и могут чуть ли не само­стоятельно вести машину в полосе. А ещё — подстакан­ники, которые могут подогревать и охлаждать содер­жимое. Сможете с ходу вспомнить подобное на более-менее массовых автомо­билях, кроме топовых BMW?

Интерьер сделан стильно и качественно, отделан мягкой кожей, и лишь центральная пластиковая панель выглядит простовато. А по-настоящему салон оживает только после пуска двигателя, когда включаются дисплеи и диоды атмосферной подсветки
Крутилки и кнопки климатической установки оставили аналоговыми, но отдельного меню с настройками нет — оно выплывает на экран при любых операциях с кнопками. Клавиш подогрева сидений нет — он включается через сенсорный экран
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Интерьер сделан стильно и качественно, отделан мягкой кожей, и лишь центральная пластиковая панель выглядит простовато. А по-настоящему салон оживает только после пуска двигателя, когда включаются дисплеи и диоды атмосферной подсветки

И вроде бы всё хорошо, но есть нюансы, и их немало. Во-первых, подогрев сидений у Tugella работает только на подушках кресел, но не на спинках. Во-вторых, ветровое стекло греется только в зоне покоя стекло­очистителей. Отсут­ствуют система автомати­ческой парковки и проекци­онный дисплей, хотя и то, и другое есть на машинах для китайского рынка. Наконец, свето­диодные фары не умеют повора­чивать световой пучок и подсвечивать повороты. 

Ну и традиционные проблемы с организацией меню и поиском нужного в недрах медиа­системы — поди догадайся, что часть важных функций можно вывести на экран только методом свайпа сверху вниз или снизу вверх!

На фото — пример того, как водитель может запутаться в режимах: тема на экране уже сменилась на внедорожную, но машина работает в предыдущем спортивном (символ S сверху). И если не подтвердить выбор «спорта» нажатием на шайбу, всё вернётся к прежнему виду
Все режимы приборов, кроме стандартного комфортного, — малоинформативны. Хотя, например, спортивный, который сделан в стиле Retrowave, выглядит приятно
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На фото — пример того, как водитель может запутаться в режимах: тема на экране уже сменилась на внедорожную, но машина работает в предыдущем спортивном (символ S сверху). И если не подтвердить выбор «спорта» нажатием на шайбу, всё вернётся к прежнему виду

Зато здесь есть система EasyConnect, которая позволяет «зеркалить» экран смартфона, а в случае с Android — даже управлять устрой­ством с дисплея медиасистемы. Удобно, особенно с учётом отсутствия штатной навигации. И ещё одна милая деталь: русские шрифты системы очень напоминают таковые в Volvo и выглядят легким намёком на техническое родство со шведскими машинами.

И причём здесь Volvo?

Да при том, что Geely Tugella построен на «совместной» (читай — вольвовской) платформе CMA, которая легко масштаби­руется и позволяет создавать машины с разной колёсной базой и шириной. Поэтому технически кросс-купе повторяет менее габаритный Volvo XC40 и у него же позаим­ствовал агрегаты. Двигатель с индексом JLH-4G20TD — это локализо­ванный шведский мотор версии T5, немного дефорсиро­ванный до 238 лошадиных сил (в Китае есть 286-сильная версия). Он работает в паре с восьми­ступенчатым «автоматом» Aisin, а привод на задние колёса обеспечи­вает муфта BorgWarner.

Под капотом не видно почти ничего: моторный отсек плотно закрыт пластиковыми крышками, а на двигатель надета толстенная плита мягкого шумоизолирующего материала, которая по форме напоминает головку V-образной «шестёрки», расположенной продольно. Это, разумеется, просто спецэффект — мотор под крышкой-обманкой стоит поперечно, и у него всего 4 цилиндра

В проверенную технику китайцы особо не вмешивались, а от себя добавили лишь некоторые мелочи — например, активные жалюзи радиатора двигателя, которые помогают быстрее прогревать мотор и улучшают аэро­динамику на высокой скорости, прикрывая лишние пути для проходящего воздуха. По коэффи­циенту аэро­динами­ческого сопротив­ления Cx, который у Tugella составляет 0,325, китайский кросс превосходит и Porsche Macan (0,35), и Mercedes-Benz GLE (0,34), не говоря уж об угловатом Volkswagen Tiguan (0,375) — ещё один намёк на техническое качество продукта.

И как же китайский кроссовер с агрегатами Volvo едет?

Во-первых, самый дорогой китайский автомобиль на россий­ском рынке одно­временно является ещё и самым мощным. И на дороге это очень даже чувству­ется. Заявленные 6,9 секунды до «сотни» похожи на правду: машина резво снимается с места и ускоряется очень плотно. Коробка иной раз демонстри­рует некоторую задум­чивость при переходах вниз, но исправить дело можно включе­нием спортрежима. Запас есть и на трассовых скоростях, но уже без яркого вау-эффекта: ускорения хорошо ощущаются, но не сказать, что пассажиров вжимает в спинки кресел.

Подвеска кажется комфортной даже с учётом тяжёлых 20-дюймовых колёс с низким профилем. На приличном покрытии Tugella почти не замечает микро­рельеф дороги, а неров­ности умеренного калибра спокойно пере­считывает шлепками шин. Но на серьёзных изъянах подвеска резко вздраги­вает, а низко­профильные колёса пропускают неприятные удары. Однако даже на разбитой дороге машина не становится шумной: хорошо изолиро­ваны и двигатель, и колёсные арки, а шум ветра не мешает на высоких скоростях. По поведению на дороге и уровню комфорта Tugella отчётливо напоминает соплат­форменный Volvo XC40, но с поправкой на более мягкие и энерго­ёмкие настройки шасси китайского кроссовера.

И мягкое здесь — не значит расхлябанное. По относи­тельно ровной дороге Tugella мчит почти безупречно — уверенно и без раскачки. Почти — потому, что у машины очень искус­ственное усилие на руле и совер­шенно пустой «ноль». Ощущение, будто ведёшь нарисо­ванную машинку в компьютерном симуляторе, который начинает синтези­ровать отдачу только на значитель­ных углах поворота «баранки». Переход в спортивный режим не помогает — руль становится более тугим, но остаётся мало­информативным, а машина так же неохотно реагирует на короткие корректирующие движения.

Зато само шасси настроено приятно. На скользком покрытии Tugella позволяет балан­сировать на грани сноса и заноса и ожидаемо довора­чивает кормой под сброс газа, но не слишком резко провали­вается в скольжения под тягой даже при отключённой системе стабили­зации. И скользит при этом всеми четырьмя колёсами — не слишком азартно, зато безопасно.

Помимо спортивного и экономичного режима в меню есть варианты для бездорожья и глубокого снега, но там, где снега действи­тельно много, машина спокойно ползёт в любом из них — до тех пор, пока не сядет на брюхо. Серьёзного бездорожья на тесте не встретилось, и это к лучшему — сложно представить, что владелец машины с 20-дюймовыми колёсами поедет штурмовать каменистые косогоры. Для собственного спокой­ствия ему достаточно знать, что у машины внушитель­ный клиренс 204 мм и аккуратные свесы бамперов.

На трассе можно положиться на вспомога­тельную электронику: она удер­живает машину в полосе и умеет сама тормозить и разгоняться. Правда, водителю придётся сделать усилие, чтобы не залипнуть на игровой графике дисплея приборов, на котором при включённом круиз-контроле демонстри­руется окружающий транспортный поток, со всеми обгонами и пере­строениями, а также линии разметки, которые машина рисует в соответ­ствии с реаль­ностью и с учётом их кривизны. Выглядит так, словно играешь в компьютерную игру.

2,5 миллиона — это много. Какая есть альтернатива?

На самом деле, в 2020 году, с учётом качества сборки и отделки, достойных ездовых повадок и набора современной электроники такой ценник не выглядит завышенным. Но главная проблема пока всё равно остаётся: 2,5 миллиона просят за машину китайского бренда. За те же деньги можно поискать более компактный Audi Q3 в пустой комплектации с начальным мотором 1.4, но вряд ли кто-то всерьёз будет выбирать между Audi и Geely.

Нет, среди моделей, которые появятся у покупателей в списке претендентов на покупку, будут другие авто­мобили. Например, купе­образный Haval F7x — модель того же форм-фактора и сравнимых габаритов, которая в максимальной комплектации стоит почти на полмиллиона меньше — 2 029 000 рублей. За эти деньги у машины будут полный привод и мотор мощностью 190 л.с., но даже старшая комплектация уступает по оснащению кроссоверу Geely.

Другая альтернатива — условно премиальный CheryExeed TXL, максимально близкий к Geely Tugella по цене, но выступающий уже в другом сегменте. Машина за 2 399 900 рублей будет крупнее и солиднее, но тоже пред­ставляет собой верхний сегмент китайского автопрома, хотя и оснащается скромным мотором мощностью 186 лошадиных сил.

Renault Arkana? Звучит непривычно, но на фоне описанных выше «китайцев» это слишком компактная, слишком простая и маломощная модель. Которая, впрочем, и стоит гораздо дешевле. Можно посмотреть на старшие комплектации классических кроссоверов Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Nissan X-Trail, но без доплаты за опции они тоже окажутся беднее и слабее по моторам.

Так брать или нет?

Ответа на этот вопрос у меня нет. Потому что прямо сейчас китайцы проводят социальный экспери­мент, который покажет, насколько рынок в принципе готов к нестандартному и дорогому авто­мобилю из Китая. И Geely Tugella выступает в роли лакмусовой бумажки. Если рынок примет машину, то можно будет осваивать и другие, более дорогие сегменты. А если не примет — значит, нужно сосредо­точиться на тех нишах, в которых у Geely уже всё неплохо.

Проблема ещё и в том, что в привычную систему ценностей средней российской семьи такая машина вписыва­ется плохо: она дорогая, во многом избыточная, не такая практичная, как обычный кроссовер, и, скорее всего, будет не слишком ликвидна на вторичном рынке. Более разумной покупкой выглядит Geely Atlas, но в плане имиджа это «просто китайский кроссовер», пусть и очень добротный. Для кого же тогда придумана Tugella? 

Например, для людей, которым обычные кроссоверы кажутся слишком скучными и которые не готовы потратить ради экспери­мента несколько миллионов рублей на купе­образные модели премиальных брендов. И если у этих людей нет предубеждений против китайских автомо­билей (кто-то же покупает мощные китайские смартфоны за десятки тысяч рублей), но есть желание выделиться, то Tugella достоин как минимум попадания в шорт-лист кандидатов на покупку. Который с бюджетом в 2,5 миллиона в 2020 году окажется очень коротким.

«Китаец» за 2,5 млн — это вообще нормально?

Характеристики Geely Tugella I

  • Комплектация

    2.0 AT (238 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.0 / 238 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    8.1

  • Разгон до 100 км/ч

    6.9

  • Цена, ₽

    2 499 990
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