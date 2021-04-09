Марка Citroen два года торговала машинами в GTA V

Конкурент электротягача Tesla от Geely: первые фото

Новости

Дмитрий Елизаров

В Twitter появились изображения грузового электрокара Geely: опублико­вавший их аккаунт GregKable называет источником изображений сайт одного из поставщиков корпорации. Как пишет издание Jalopnik, маги­стральный тягач Geely получит полноценную кабину со спальным местом и современным интерьером, а основным конкурентом новинки на рынках Европы и США станет Tesla Semi.

  • Тяжёлый грузовик станет флагманской моделью суббренда Farizon, под которым корпорация уже продаёт более лёгкую коммер­ческую технику с электриче­скими силовыми установками. Сейчас тягач известен под внутри­заводским обозначе­нием AD21 — официально его наимено­вание пока не озвучено.

  • Будущая новинка должна стать лидером класса по показателям аэро­динамики: на фото­графиях видно, что обтекаемый дизайн получила не только кабина AD21, но и его задняя часть. Практически весь грузовик полностью укрыт панелями, призванными уменьшить воздушные завихрения — спрятаны даже задние колёса. Jalopnik отмечает, что такой дизайн выгодно отличает тягач Geely от Tesla Semi, который с тыльной стороны похож на обычный дизельный грузовик. Кроме того, AD21 получил экстра­вагантную головную оптику в виде множества вертикаль­ных светящихся линий.

  • Технические характеристики проекта пока неизвестны. В коммента­риях к фото­графиям упоминаются «значитель­ный» запас хода и «сверх­мощная» силовая установка, а также примерная дата премьеры — рассекретить грузовик должны в середине нынешнего года.

  • В феврале появились изображения новых прототипов грузовика Tesla Semi, которые компания предпо­ложительно готовит к активной фазе испытаний.

У кого круче, по-вашему: у Geely или у Tesla?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение