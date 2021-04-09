Конкурент электротягача Tesla от Geely: первые фото

Тяжёлый грузовик станет флагманской моделью суббренда Farizon, под которым корпорация уже продаёт более лёгкую коммер­ческую технику с электриче­скими силовыми установками. Сейчас тягач известен под внутри­заводским обозначе­нием AD21 — официально его наимено­вание пока не озвучено.

Будущая новинка должна стать лидером класса по показателям аэро­динамики: на фото­графиях видно, что обтекаемый дизайн получила не только кабина AD21, но и его задняя часть. Практически весь грузовик полностью укрыт панелями, призванными уменьшить воздушные завихрения — спрятаны даже задние колёса. Jalopnik отмечает, что такой дизайн выгодно отличает тягач Geely от Tesla Semi, который с тыльной стороны похож на обычный дизельный грузовик. Кроме того, AD21 получил экстра­вагантную головную оптику в виде множества вертикаль­ных светящихся линий.

Технические характеристики проекта пока неизвестны. В коммента­риях к фото­графиям упоминаются «значитель­ный» запас хода и «сверх­мощная» силовая установка, а также примерная дата премьеры — рассекретить грузовик должны в середине нынешнего года.