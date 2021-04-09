Конкурент электротягача Tesla от Geely: первые фото
Дмитрий Елизаров
В Twitter появились изображения грузового электрокара Geely: опубликовавший их аккаунт GregKable называет источником изображений сайт одного из поставщиков корпорации. Как пишет издание Jalopnik, магистральный тягач Geely получит полноценную кабину со спальным местом и современным интерьером, а основным конкурентом новинки на рынках Европы и США станет Tesla Semi.
1/3 Geely's heavy-duty electric truck has been exposed in images uploaded to a supplier website. Codenamed AD21, the European engineered semi is set to be sold under the Farizon brand, offering what insiders suggest will be class-leading aero and ... <cont.>@GeelyGlobal pic.twitter.com/kmvzDATCvv— Greg Kable (@GregKable) April 8, 2021
Тяжёлый грузовик станет флагманской моделью суббренда Farizon, под которым корпорация уже продаёт более лёгкую коммерческую технику с электрическими силовыми установками. Сейчас тягач известен под внутризаводским обозначением AD21 — официально его наименование пока не озвучено.
Будущая новинка должна стать лидером класса по показателям аэродинамики: на фотографиях видно, что обтекаемый дизайн получила не только кабина AD21, но и его задняя часть. Практически весь грузовик полностью укрыт панелями, призванными уменьшить воздушные завихрения — спрятаны даже задние колёса. Jalopnik отмечает, что такой дизайн выгодно отличает тягач Geely от Tesla Semi, который с тыльной стороны похож на обычный дизельный грузовик. Кроме того, AD21 получил экстравагантную головную оптику в виде множества вертикальных светящихся линий.
Технические характеристики проекта пока неизвестны. В комментариях к фотографиям упоминаются «значительный» запас хода и «сверхмощная» силовая установка, а также примерная дата премьеры — рассекретить грузовик должны в середине нынешнего года.
В феврале появились изображения новых прототипов грузовика Tesla Semi, которые компания предположительно готовит к активной фазе испытаний.