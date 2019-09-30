Geely пустит в серию летающие автомобили
Николай Андреев
Концерн Geely, который владеет марками Volvo, Polestar и Lotus, решил построить завод по производству летающих автомобилей от американского стартапа Terrafugia. Он куплен китайской компанией в 2017 году, и с тех пор американцы дорабатывали конструкцию модели Transition, впервые показанной аж 13 лет назад.
Сейчас объявлен тендер по поиску подрядчика, которому предстоит построить завод в городе Ухань китайской провинции Хубэй на общей площади в 182 504 квадратных метра. Строительство предприятия должно начаться 30 октября 2019 года и завершиться за 12 месяцев.
Двухместный Terrafugia Transition совершил первый полёт в 2009 году. Он оснащён гибридной установкой, состоящей из 100-сильного бензинового двигателя и электромотора. В воздухе развивает
185 км/ч (105 км/чна земле) и может пролететь более 644 километров.
С 2013 года в разработке находится более мощная модель
TF-Xс другим внешним видом, которая должна преодолевать по воздуху 800 километров на скорости до 320 км/ч.Обе модели способны передвигаться по обычным дорогам, а взлетать им разрешено только из аэропортов.
Geely объявит стоимость летающего автомобиля Terrafugia к концу 2020 года – когда начнётся серийное производство модели.