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Geely пустит в серию летающие автомобили

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Николай Андреев

Концерн Geely, который владеет марками Volvo, Polestar и Lotus, решил построить завод по производ­ству летающих автомобилей от американ­ского стартапа Terrafugia. Он куплен китайской компанией в 2017 году, и с тех пор американцы дорабаты­вали конструкцию модели Transition, впервые показанной аж 13 лет назад.

Terrafugia Transition
Terrafugia Transition
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Terrafugia Transition

  • Сейчас объявлен тендер по поиску подрядчика, которому предстоит построить завод в городе Ухань китайской провинции Хубэй на общей площади в 182 504 квадратных метра. Строительство предприятия должно начаться 30 октября 2019 года и завершиться за 12 месяцев.

  • Двухместный Terrafugia Transition совершил первый полёт в 2009 году. Он оснащён гибридной установкой, состоящей из 100-сильного бензинового двигателя и электромотора. В воздухе развивает 185 км/ч (105 км/ч на земле) и может пролететь более 644 кило­метров.

  • С 2013 года в разработке находится более мощная модель TF-X с другим внешним видом, которая должна преодо­левать по воздуху 800 кило­метров на скорости до 320 км/ч. Обе модели способны пере­двигаться по обычным дорогам, а взлетать им разре­шено только из аэропортов.

  • Geely объявит стоимость летающего автомобиля Terrafugia к концу 2020 года – когда начнётся серийное производ­ство модели.

Готовы к серийным летающим автомобилям?

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