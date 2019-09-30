Geely пустит в серию летающие автомобили

Сейчас объявлен тендер по поиску подрядчика, которому предстоит построить завод в городе Ухань китайской провинции Хубэй на общей площади в 182 504 квадратных метра. Строительство предприятия должно начаться 30 октября 2019 года и завершиться за 12 месяцев.

Двухместный Terrafugia Transition совершил первый полёт в 2009 году. Он оснащён гибридной установкой, состоящей из 100-сильного бензинового двигателя и электромотора. В воздухе развивает 185 км/ч (105 км/ч на земле) и может пролететь более 644 кило­метров.

С 2013 года в разработке находится более мощная модель TF-X с другим внешним видом, которая должна преодо­левать по воздуху 800 кило­метров на скорости до 320 км/ч. Обе модели способны пере­двигаться по обычным дорогам, а взлетать им разре­шено только из аэропортов.