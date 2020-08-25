Марка Geely показала эффектный интерьер новейшего седана Preface

Дизайнеры Geely для определения стили­стики дизайна нового интерьера используют понятие «перетекание простран­ства и времени». Представ­ленный на официальных фото­графиях салон седана оформ­лен в сочетании тёмно-синего и белого оттенков, отделан дорогой кожей и вставками из алюминия.

На торпедо размещены два 12,3-дюймовых монитора — для панели приборов и экрана мульти­медийной системы. Селектор пере­ключения передач у Preface электронный, руль имеет анти­бактериальное покрытие.

Седан оснащён акустической системой Bose с оригинальной отделкой штатных мест под динамики, атмо­сферной подсветкой салона, имитирующей есте­ственное освещение, и аромати­затором воздуха.