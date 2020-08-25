Марка Geely показала эффектный интерьер новейшего седана Preface
Дмитрий Елизаров
Китайская компания Geely обнародовала первые официальные фотографии интерьера седана Preface, построенного на новейшей платформе Volvo. Раскрыты некоторые детали касательно списка бортового оборудования, подготовленного для новинки. Официальная премьера назначена на 26 сентября.
Дизайнеры Geely для определения стилистики дизайна нового интерьера используют понятие «перетекание пространства и времени». Представленный на официальных фотографиях салон седана оформлен в сочетании тёмно-синего и белого оттенков, отделан дорогой кожей и вставками из алюминия.
На торпедо размещены два 12,3-дюймовых монитора — для панели приборов и экрана мультимедийной системы. Селектор переключения передач у Preface электронный, руль имеет антибактериальное покрытие.
Седан оснащён акустической системой Bose с оригинальной отделкой штатных мест под динамики, атмосферной подсветкой салона, имитирующей естественное освещение, и ароматизатором воздуха.
Габариты Geely Preface составят 4785х1869х1469 мм при колёсной базе в 2800 мм. Тем самым по своим размерам будущая новинка из Китая окажется примерно посередине между BMW
3-йи 5-йсерий. Силовая установка пока заявлена только одна. Это двухлитровый турбомотор с отдачей в 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента, работать которому предстоит в паре с семиступенчатым «роботом».