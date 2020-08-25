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Марка Geely показала эффектный интерьер новейшего седана Preface

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Дмитрий Елизаров

Китайская компания Geely обнародовала первые официальные фото­графии интерьера седана Preface, построен­ного на новейшей платформе Volvo. Раскрыты некоторые детали касательно списка бортового оборудо­вания, подготов­ленного для новинки. Офици­альная премьера назначена на 26 сентября.

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  • Дизайнеры Geely для определения стили­стики дизайна нового интерьера используют понятие «перетекание простран­ства и времени». Представ­ленный на официальных фото­графиях салон седана оформ­лен в сочетании тёмно-синего и белого оттенков, отделан дорогой кожей и вставками из алюминия.

  • На торпедо размещены два 12,3-дюймовых монитора — для панели приборов и экрана мульти­медийной системы. Селектор пере­ключения передач у Preface электронный, руль имеет анти­бактериальное покрытие.

  • Седан оснащён акустической системой Bose с оригинальной отделкой штатных мест под динамики, атмо­сферной подсветкой салона, имитирующей есте­ственное освещение, и аромати­затором воздуха.

  • Габариты Geely Preface составят 4785х1869х1469 мм при колёсной базе в 2800 мм. Тем самым по своим размерам будущая новинка из Китая окажется примерно посередине между BMW 3-й и 5-й серий. Силовая установка пока заявлена только одна. Это двух­литровый турбомотор с отдачей в 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента, работать которому предстоит в паре с семиступен­чатым «роботом».

Нужен в России такой седан Geely?

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