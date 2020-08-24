Марка Geely выпустила рекламу, на которую могут обидеться сразу три немецкие компании

На данный момент официально для седана заявлен только один двигатель — двух­литровая турбиро­ванная «четвёрка» от Volvo с отдачей в 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента. На опублико­ванных недавно официальных фото­графиях Preface был оснащён красными тормозными суппортами и шинами GoodYear Eagle F1, скоростной индекс которых — до 300 км/ч.