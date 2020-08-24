Марка Geely выпустила рекламу, на которую могут обидеться сразу три немецкие компании
Дмитрий Елизаров
Китайская компания Geely опубликовала рекламный ролик своего нового седана Preface. На нём китайская новинка сначала уверенно обгоняет именитые спорткары Mercedes-Benz AMG C63, BMW M4 и Porsche Panamera, а затем становится с ними на один уровень.
По сюжету ролика гонка проходит на горном перевале. Логотипы на решётках радиаторов противников Geely Preface размыты, однако на номерных табличках указаны наименования моделей. Пилот китайского седана при этом одет в гоночный шлем и перчатки.
Какой именно силовой агрегат получит топовая модификация Preface, пока неизвестно.
На данный момент официально для седана заявлен только один двигатель — двухлитровая турбированная «четвёрка» от Volvo с отдачей в 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента. На опубликованных недавно официальных фотографиях Preface был оснащён красными тормозными суппортами и шинами GoodYear Eagle F1, скоростной индекс которых — до
300 км/ч.
Полностью рассекретить новый седан, построенный на модульной платформе Volvo CMA, компания Geely собирается 26 сентября в рамках Пекинского автосалона.
На архитектуре CMA ранее были разработаны кроссовер Volvo XC40, ряд моделей бренда Lynk&Co, а также Polestar 2.