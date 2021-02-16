В России отозвали на ремонт кроссоверы Geely Atlas, проданные за последние три года

Выяснилось, что при крайне низкой температуре воздуха, минус 40 градусов и ниже, возможно повреж­дение топливных трубок, проходящих от топливного модуля к топливному фильтру, из-за воздействия статического электри­чества. Это способно привести к возгоранию.

Дилеры осуществят достаточно большой объём работ. Подающая и обратная топливные трубки, топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра – все эти детали подлежат замене на модифи­цированные. Работы проведут бесплатно для владельцев машин.

Дилеры уведомят владельцев потенциально дефектных автомо­билей письменно и по телефону. Также можно найти VIN-коды отзываемых крос­соверов в приложении к сообщению Росстандарта или проверить на Авто.ру.