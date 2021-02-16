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В России отозвали на ремонт кроссоверы Geely Atlas, проданные за последние три года

Новости

Кирилл Малышев

Компания Geely уведомила о старте отзывной кампании в России для 18 670 кроссоверов Atlas. Машины были проданы с марта 2018 года по настоящее время. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

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  • Выяснилось, что при крайне низкой температуре воздуха, минус 40 градусов и ниже, возможно повреж­дение топливных трубок, проходящих от топливного модуля к топливному фильтру, из-за воздействия статического электри­чества. Это способно привести к возгоранию.

  • Дилеры осуществят достаточно большой объём работ. Подающая и обратная топливные трубки, топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра – все эти детали подлежат замене на модифи­цированные. Работы проведут бесплатно для владельцев машин.

  • Дилеры уведомят владельцев потенциально дефектных автомо­билей письменно и по телефону. Также можно найти VIN-коды отзываемых крос­соверов в приложении к сообщению Росстандарта или проверить на Авто.ру.

  • Ранее компания Haval отозвала в России 16 075 кроссоверов F7 и F7х после серии само­возгораний, зафиксиро­ванных в Ханты-Мансийском автономном округе. В авто­мобилях будут заменены дефектные топливные трубки. Под сервисную акцию попали все машины, реализо­ванные в период с мая 2019 года по январь 2021-го.

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