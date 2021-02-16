В России отозвали на ремонт кроссоверы Geely Atlas, проданные за последние три года
Кирилл Малышев
Компания Geely уведомила о старте отзывной кампании в России для 18 670 кроссоверов Atlas. Машины были проданы с марта 2018 года по настоящее время. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Выяснилось, что при крайне низкой температуре воздуха, минус 40 градусов и ниже, возможно повреждение топливных трубок, проходящих от топливного модуля к топливному фильтру,
из-завоздействия статического электричества. Это способно привести к возгоранию.
Дилеры осуществят достаточно большой объём работ. Подающая и обратная топливные трубки, топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра – все эти детали подлежат замене на модифицированные. Работы проведут бесплатно для владельцев машин.
Дилеры уведомят владельцев потенциально дефектных автомобилей письменно и по телефону. Также можно найти VIN-коды отзываемых кроссоверов в приложении к сообщению Росстандарта или проверить на Авто.ру.
Ранее компания Haval отозвала в России 16 075 кроссоверов F7 и F7х после серии самовозгораний, зафиксированных в Ханты-Мансийском автономном округе. В автомобилях будут заменены дефектные топливные трубки. Под сервисную акцию попали все машины, реализованные в период с мая 2019 года по январь
2021-го.