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Из кроссовера Geely Atlas сделали пикап

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Николай Андреев

Министерство промышленности Китая сертифици­ровало пикап Geely Remote FX. Он построен на базе кроссовера Atlas Pro, который компания планирует продавать и в России.

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  • Как сообщает Sina, пикап сохранил несущий кузов. Длина Remote FX по сравнению с крос­совером увеличена с 4544 до 4905 милли­метров. При этом ширина, высота и колёсная база не изменились — 1831, 1713 и 2670 мм соответ­ственно. Грузовая площадка длиной 1125 мм и шириной 1230 мм имеет сдвижной тент. Грузо­подъёмность Remote FX составляет 540 кило­граммов.

  • Пикап, за исключением решётки радиатора с новым логотипом, полностью повторяет Atlas Pro до задних дверей. В списке оснащения значатся свето­диодные фары, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

  • Geely Remote FX сертифицирован только с бензиновым турбо­мотором 1.8 мощностью 184 л.с., с которым на российском рынке продаётся кроссовер Atlas. Двигатель сочетается с шести­ступен­чатым «автоматом». Базовый привод — передний. Полный доступен за доплату.

  • Ожидается, что официальная премьера Geely Remote FX состоится в течение 2020 года. О перспективах появления пикапа за пределами Китая ничего неизвестно.

Есть смысл в превращении кроссовера в пикап?

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