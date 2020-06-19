Из кроссовера Geely Atlas сделали пикап

Как сообщает Sina, пикап сохранил несущий кузов. Длина Remote FX по сравнению с крос­совером увеличена с 4544 до 4905 милли­метров. При этом ширина, высота и колёсная база не изменились — 1831, 1713 и 2670 мм соответ­ственно. Грузовая площадка длиной 1125 мм и шириной 1230 мм имеет сдвижной тент. Грузо­подъёмность Remote FX составляет 540 кило­граммов.

Пикап, за исключением решётки радиатора с новым логотипом, полностью повторяет Atlas Pro до задних дверей. В списке оснащения значатся свето­диодные фары, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Geely Remote FX сертифицирован только с бензиновым турбо­мотором 1.8 мощностью 184 л.с., с которым на российском рынке продаётся кроссовер Atlas. Двигатель сочетается с шести­ступен­чатым «автоматом». Базовый привод — передний. Полный доступен за доплату.