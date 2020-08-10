Малайзийцам отдадут технологии Volvo

Планы касательно Протона ещё не финализи­рованы. Geely намерена обновить свои домашние и зарубежные производ­ства, переведя их на модели с «тележкой», разра­ботанной совместно с Volvo. Причём речь идёт не только о CMA, используемой на Volvo XC40, но и BMA. Последняя более компактная и пока находится на вооружении только Geely.

Решение даст одновременно несколько преимуществ: вывод машин компании на более современный уровень, экономию средств на разработке, а также сокращение времени на запуск моделей. Таким образом, Geely рассчиты­вает получить статус первого китайского глобального авто­концерна, отмечает Reuters.