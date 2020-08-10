Малайзийцам отдадут технологии Volvo
Кирилл Малышев
Китайский бренд Geely намерен усилить позиции на глобальном рынке за счёт новой модульной платформы CMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно с принадлежащей ему маркой Volvo. Это шасси получат модели малайзийской марки Proton, которой владеет Geely. Об этом сообщает Reuters.
Планы касательно Протона ещё не финализированы. Geely намерена обновить свои домашние и зарубежные производства, переведя их на модели с «тележкой», разработанной совместно с Volvo. Причём речь идёт не только о CMA, используемой на Volvo XC40, но и BMA. Последняя более компактная и пока находится на вооружении только Geely.
Решение даст одновременно несколько преимуществ: вывод машин компании на более современный уровень, экономию средств на разработке, а также сокращение времени на запуск моделей. Таким образом, Geely рассчитывает получить статус первого китайского глобального автоконцерна, отмечает Reuters.
Компания Geely была образована в 1986 году как производитель запасных частей для холодильников. Сегодня с выпуском около
2 000 000автомобилей под разными брендами ежегодно она находится недалеко от десятки крупнейших компаний отрасли. Шведская Volvo была приобретена китайской компанией в 2010 году за 1,8 миллиарда долларов.