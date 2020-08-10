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Малайзийцам отдадут технологии Volvo

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Кирилл Малышев

Китайский бренд Geely намерен усилить позиции на глобальном рынке за счёт новой модульной платформы CMA (Compact Modular Architecture), разра­ботанной совместно с принад­лежащей ему маркой Volvo. Это шасси получат модели малайзийской марки Proton, которой владеет Geely. Об этом сообщает Reuters.

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  • Планы касательно Протона ещё не финализи­рованы. Geely намерена обновить свои домашние и зарубежные производ­ства, переведя их на модели с «тележкой», разра­ботанной совместно с Volvo. Причём речь идёт не только о CMA, используемой на Volvo XC40, но и BMA. Последняя более компактная и пока находится на вооружении только Geely.

  • Решение даст одновременно несколько преимуществ: вывод машин компании на более современный уровень, экономию средств на разработке, а также сокращение времени на запуск моделей. Таким образом, Geely рассчиты­вает получить статус первого китайского глобального авто­концерна, отмечает Reuters.

  • Компания Geely была образована в 1986 году как произво­дитель запасных частей для холодиль­ников. Сегодня с выпуском около 2 000 000 автомобилей под разными брендами ежегодно она находится недалеко от десятки крупнейших компаний отрасли. Шведская Volvo была приобретена китайской компанией в 2010 году за 1,8 миллиарда долларов.

Стоит ли так раздавать технологии?

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