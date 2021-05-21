Geely готовит для России ещё четыре кроссовера — от компактного до полноразмерного

На слайде запечатлена визуализация планов компании на российский рынок в период до 2024 года. Ближайшей новинкой, намеченной на нынешний год, станет кроссовер сегмента SUV-C: издание «Китайские авто­мобили» предполагает, что под ним имеется в виду Geely Atlas Pro.

Скорое появление этого вседорожника подтверждала и сама компания Geely. Обновлённая версия модели Atlas получит у нас полутора­литровую «турбо­тройку» от Volvo с отдачей 177 л.с. и 255 Нм и сразу три коробки передач. Передне­приводные версии Atlas Pro можно будет оснастить шести­ступен­чатой «механикой» либо «роботом» на семь ступеней, полно­приводной положен только шести­диапазонный «автомат».

На следующий год запланирован старт продаж более крупного вседорожника класса SUV-D. По всей видимости, подразу­мевается флагманская модель, известная под обозначе­нием Geely KX11. На родине его премьера уже состоялась. Вседорожник оснащается двухлитровой «турбо­четвёркой» в двух вариантах отдачи (218 и 238 л.с.), роботи­зиро­ванной коробкой либо «автоматом» и системой полного привода с муфтой BorgWarner.