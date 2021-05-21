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Geely готовит для России ещё четыре кроссовера — от компактного до полноразмерного

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely в ближайшие четыре года выведет на россий­ский рынок шесть вседорожных новинок — это следует из фото­снимка некоей презентации, опублико­ванного в инстаграм-аккаунте «Клуба владельцев Geely». О двух моделях уже многое известно, а вот четыре можно считать загадкой.

  • На слайде запечатлена визуализация планов компании на российский рынок в период до 2024 года. Ближайшей новинкой, намеченной на нынешний год, станет кроссовер сегмента SUV-C: издание «Китайские авто­мобили» предполагает, что под ним имеется в виду Geely Atlas Pro.

  • Скорое появление этого вседорожника подтверждала и сама компания Geely. Обновлённая версия модели Atlas получит у нас полутора­литровую «турбо­тройку» от Volvo с отдачей 177 л.с. и 255 Нм и сразу три коробки передач. Передне­приводные версии Atlas Pro можно будет оснастить шести­ступен­чатой «механикой» либо «роботом» на семь ступеней, полно­приводной положен только шести­диапазонный «автомат».

  • На следующий год запланирован старт продаж более крупного вседорожника класса SUV-D. По всей видимости, подразу­мевается флагманская модель, известная под обозначе­нием Geely KX11. На родине его премьера уже состоялась. Вседорожник оснащается двухлитровой «турбо­четвёркой» в двух вариантах отдачи (218 и 238 л.с.), роботи­зиро­ванной коробкой либо «автоматом» и системой полного привода с муфтой BorgWarner.

  • В 2023-м и 2024-м Geely планирует выводить на российский рынок по две модели, о которых пока ничего не известно, кроме классов. Два из намеченных вседорож­ников окажутся компактными (меньше Geely Atlas), третий угодит в С-сегмент, а четвёртый станет одно­классником KX-11. Предполо­жительно, это так называемый «перс­пективный план», включающий в себя модели, не представ­ленные ещё даже на китайском рынке.

Подумывали купить китайский кроссовер?

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