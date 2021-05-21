Geely готовит для России ещё четыре кроссовера — от компактного до полноразмерного
Дмитрий Елизаров
Компания Geely в ближайшие четыре года выведет на российский рынок шесть вседорожных новинок — это следует из фотоснимка некоей презентации, опубликованного в инстаграм-аккаунте «Клуба владельцев Geely». О двух моделях уже многое известно, а вот четыре можно считать загадкой.
На слайде запечатлена визуализация планов компании на российский рынок в период до 2024 года. Ближайшей новинкой, намеченной на нынешний год, станет кроссовер сегмента
SUV-C:издание «Китайские автомобили» предполагает, что под ним имеется в виду Geely Atlas Pro.
Скорое появление этого вседорожника подтверждала и сама компания Geely. Обновлённая версия модели Atlas получит у нас полуторалитровую «турботройку» от Volvo с отдачей 177 л.с. и 255 Нм и сразу три коробки передач. Переднеприводные версии Atlas Pro можно будет оснастить шестиступенчатой «механикой» либо «роботом» на семь ступеней, полноприводной положен только шестидиапазонный «автомат».
На следующий год запланирован старт продаж более крупного вседорожника класса
SUV-D.По всей видимости, подразумевается флагманская модель, известная под обозначением Geely KX11. На родине его премьера уже состоялась. Вседорожник оснащается двухлитровой «турбочетвёркой» в двух вариантах отдачи (218 и 238 л.с.), роботизированной коробкой либо «автоматом» и системой полного привода с муфтой BorgWarner.
В 2023-м и 2024-м Geely планирует выводить на российский рынок по две модели, о которых пока ничего не известно, кроме классов. Два из намеченных вседорожников окажутся компактными (меньше Geely Atlas), третий угодит в
С-сегмент,а четвёртый станет одноклассником KX-11.Предположительно, это так называемый «перспективный план», включающий в себя модели, не представленные ещё даже на китайском рынке.