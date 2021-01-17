Компания Geely показала новый большой кроссовер на платформе Volvo
Михаил Кондратьев
Компания Geely распространила первые официальные изображения большого кроссовера KX11. Это второй вседорожник китайской марки, построенный на модульной архитектуре Volvo. Продажи на домашнем рынке, как ожидается, начнутся в конце 2021 года.
Подробностей о новинке пока почти нет — вся информация будет раскрыта ближе к публичной премьере на автошоу в Шанхае в апреле. Известно лишь, что длина кроссовера составляет около 4,8 метра (предположительно, у него трёхрядная компоновка салона) при колёсной базе примерно в 2,8 метра.
Основой для KX11 послужила платформа CMA, на которой уже построены купеобразный кроссовер Geely Tugella и седан Preface. Скорее всего, под капотом окажется «турбочетвёрка» Volvo
Drive-E,соединённая с «роботом». Впоследствии может появиться гибридная модификация модели.
Ранее портал autohome.com.cn опубликовал шпионские снимки интерьера новинки. На одном из них видна вся передняя панель, где сразу три дисплея и очень мало физических кнопок. Запечатлённый на фото интерьер примечателен также двухцветным оформлением, включая оплётку руля.
В конце 2020 года появилась информация о том, что следующее поколение Geely Atlas тоже будет построено на платформе Volvo CMA. Его выход на рынок должен состояться до конца 2022 года.