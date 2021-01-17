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Компания Geely показала новый большой кроссовер на платформе Volvo

Новости

Михаил Кондратьев

Компания Geely распространила первые официальные изобра­жения большого крос­совера KX11. Это второй вседорожник китайской марки, построенный на модульной архи­тектуре Volvo. Продажи на домашнем рынке, как ожидается, начнутся в конце 2021 года.

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  • Подробностей о новинке пока почти нет — вся информация будет раскрыта ближе к публичной премьере на автошоу в Шанхае в апреле. Известно лишь, что длина кроссовера состав­ляет около 4,8 метра (предполо­жительно, у него трёхрядная компоновка салона) при колёсной базе примерно в 2,8 метра.

  • Основой для KX11 послужила платформа CMA, на которой уже построены купе­образный кроссовер Geely Tugella и седан Preface. Скорее всего, под капотом окажется «турбо­четвёрка» Volvo Drive-E, соединённая с «роботом». Впослед­ствии может появиться гибридная моди­фикация модели.

  • Ранее портал autohome.com.cn опубликовал шпионские снимки интерьера новинки. На одном из них видна вся передняя панель, где сразу три дисплея и очень мало физических кнопок. Запечат­лённый на фото интерьер примеча­телен также двухцветным оформ­лением, включая оплётку руля.

  • В конце 2020 года появилась информация о том, что следующее поколение Geely Atlas тоже будет построено на платформе Volvo CMA. Его выход на рынок должен состояться до конца 2022 года.

В какой ценовой категории вы готовы (хотя бы теоретически) рассматривать покупку «китайца»?

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