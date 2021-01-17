Компания Geely показала новый большой кроссовер на платформе Volvo

Подробностей о новинке пока почти нет — вся информация будет раскрыта ближе к публичной премьере на автошоу в Шанхае в апреле. Известно лишь, что длина кроссовера состав­ляет около 4,8 метра (предполо­жительно, у него трёхрядная компоновка салона) при колёсной базе примерно в 2,8 метра.

Основой для KX11 послужила платформа CMA, на которой уже построены купе­образный кроссовер Geely Tugella и седан Preface. Скорее всего, под капотом окажется «турбо­четвёрка» Volvo Drive-E, соединённая с «роботом». Впослед­ствии может появиться гибридная моди­фикация модели.

Ранее портал autohome.com.cn опубликовал шпионские снимки интерьера новинки. На одном из них видна вся передняя панель, где сразу три дисплея и очень мало физических кнопок. Запечат­лённый на фото интерьер примеча­телен также двухцветным оформ­лением, включая оплётку руля.