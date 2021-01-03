Рассекречена внешность нового Geely на платформе Volvo
Дмитрий Елизаров
Опубликовано первое изображение будущего нового кроссовера Geely, пока известного под внутризаводским обозначением KX11. Как уточняет издание Autohome, его построят на актуальной модульной архитектуре Volvo (как и кросс-купе Tugella), а премьера новинки состоится ещё в первой половине 2021 года.
Шпионское фото, судя по всему, сделано в салоне нового кроссовера. Оно изображает экран бортовой мультимедийной системы, на которой, в свою очередь, видна 3D-модель Geely KX11.
Внешность вседорожника станет продолжением идей, заложенных в седане Geely Preface. Новинка получит массивную решётку радиатора с вертикальными ламелями (китайская пресса называет её «водопадом»), узкую прямоугольную оптику, напоминающую фары старших кроссоверов Volvo, и несколько угловатый силуэт.
Судя по ранее опубликованным фотографиям тестового прототипа, KX11 окажется крупнее Tugella, а главным его отличием станет традиционный пятидверный кузов без намёков на купеобразность. Базируется новинка на модульной архитектуре CMA, на которой уже выпускается ряд моделей под брендами Geely, Volvo, Polestar и Lynk&Co. Основным силовым агрегатом для кроссовера назначат, как предполагается, двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 190 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом».
Официальный дебют нового вседорожника Geely может состояться в первой половине нынешнего года. Перспективы появления модели KX11 на внешних рынках пока неизвестны. Ближайшей премьерой бренда в нашей стране может стать обновлённая версия кроссовера Atlas. Модель под названием Atlas Pro предложат с безальтернативным 177-сильным турбомотором.