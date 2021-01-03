Рассекречена внешность нового Geely на платформе Volvo

Шпионское фото, судя по всему, сделано в салоне нового крос­совера. Оно изображает экран бортовой мульти­медийной системы, на которой, в свою очередь, видна 3D-модель Geely KX11.

Внешность вседорожника станет продол­жением идей, заложенных в седане Geely Preface. Новинка получит массивную решётку радиатора с вертикаль­ными ламелями (китайская пресса называет её «водопадом»), узкую прямо­уголь­ную оптику, напоминающую фары старших крос­соверов Volvo, и несколько угловатый силуэт.

Судя по ранее опубликованным фото­графиям тестового прототипа, KX11 окажется крупнее Tugella, а главным его отличием станет традици­онный пятидверный кузов без намёков на купе­образность. Базируется новинка на модуль­ной архитектуре CMA, на которой уже выпускается ряд моделей под брендами Geely, Volvo, Polestar и Lynk&Co. Основным силовым агрегатом для кроссовера назначат, как пред­полагается, двух­литровую «турбо­четвёрку» мощностью 190 л.с. в паре с семиступен­чатым «роботом».