Lada Granta почти окончательно лишилась «робота»

Рассекречена внешность нового Geely на платформе Volvo

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Дмитрий Елизаров

Опубликовано первое изображение будущего нового кроссовера Geely, пока известного под внутри­заводским обозначе­нием KX11. Как уточняет издание Autohome, его построят на актуальной модуль­ной архи­тектуре Volvo (как и кросс-купе Tugella), а премьера новинки состоится ещё в первой половине 2021 года.

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  • Шпионское фото, судя по всему, сделано в салоне нового крос­совера. Оно изображает экран бортовой мульти­медийной системы, на которой, в свою очередь, видна 3D-модель Geely KX11.

  • Внешность вседорожника станет продол­жением идей, заложенных в седане Geely Preface. Новинка получит массивную решётку радиатора с вертикаль­ными ламелями (китайская пресса называет её «водопадом»), узкую прямо­уголь­ную оптику, напоминающую фары старших крос­соверов Volvo, и несколько угловатый силуэт.

  • Судя по ранее опубликованным фото­графиям тестового прототипа, KX11 окажется крупнее Tugella, а главным его отличием станет традици­онный пятидверный кузов без намёков на купе­образность. Базируется новинка на модуль­ной архитектуре CMA, на которой уже выпускается ряд моделей под брендами Geely, Volvo, Polestar и Lynk&Co. Основным силовым агрегатом для кроссовера назначат, как пред­полагается, двух­литровую «турбо­четвёрку» мощностью 190 л.с. в паре с семиступен­чатым «роботом».

  • Официальный дебют нового вседорожника Geely может состояться в первой половине нынешнего года. Перс­пективы появления модели KX11 на внешних рынках пока неизвестны. Ближайшей премьерой бренда в нашей стране может стать обновлённая версия кроссовера Atlas. Модель под названием Atlas Pro предложат с безальтер­нативным 177-сильным турбомотором.

Ну как, Geely интригует?

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