Самый большой кроссовер Geely: турбомотор от Volvo, автопилот и функция самопарковки

Внешне новинка отличается необычной оптикой, рельефным капотом и вогнутой решёткой радиатора с вертикаль­ными ламелями (местная пресса сравнивает её с водопадом), а основным ново­введением в салоне станет массивная стеклянная панель — она простирается от центральной консоли до правой стойки лобового стекла и скрывает под собой сразу два монитора, основной для медиа­системы и дополни­тельный для пассажира.

«Турбочетвёрка» на Geely Xingyue L будет развивать 218 л.с. и 325 Нм либо 238 л.с. и 350 Нм. В первом случае мотору в пару достанется семиступен­чатый «робот», во втором — восьми­диапазонный «автомат» и муфта BorgWarner шестого поколения в приводе задней оси. Ускоряться до 100 км/ч две модификации вседорожника смогут за 7,9 и 7,7 секунды соответственно.