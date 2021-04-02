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Самый большой кроссовер Geely: турбомотор от Volvo, автопилот и функция самопарковки

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely в преддверии Шанхайского автосалона опубликовала некоторые характери­стики своего флагманского кроссовера, который известен под обозначе­нием KX11, но в продаже появится под именем Xingyue L. Как пишет AutoHome, вседорожник получит, к примеру, двухлитровый турбо­мотор от Volvo в двух вариантах форсировки, систему полного привода и необычные водительские ассистенты.

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  • Кроссовер базируется на платформе CMA, общей для целого ряда моделей Geely и Volvo. При длине в 4770 милли­метров и колёсной базе в 2845 милли­метров он имеет ширину и высоту 1895 и 1689 милли­метров соответ­ственно. Таким образом, новинка не только оказалась крупнее известной в России Geely Tugella, но и почти сопо­ставима по габаритам, к примеру, с Kia Sorento, а по размерам колёсной базы даже слегка превосходит корейский вседорожник.

  • Внешне новинка отличается необычной оптикой, рельефным капотом и вогнутой решёткой радиатора с вертикаль­ными ламелями (местная пресса сравнивает её с водопадом), а основным ново­введением в салоне станет массивная стеклянная панель — она простирается от центральной консоли до правой стойки лобового стекла и скрывает под собой сразу два монитора, основной для медиа­системы и дополни­тельный для пассажира.

  • «Турбочетвёрка» на Geely Xingyue L будет развивать 218 л.с. и 325 Нм либо 238 л.с. и 350 Нм. В первом случае мотору в пару достанется семиступен­чатый «робот», во втором — восьми­диапазонный «автомат» и муфта BorgWarner шестого поколения в приводе задней оси. Ускоряться до 100 км/ч две модификации вседорожника смогут за 7,9 и 7,7 секунды соответственно.

  • Бортовая электроника позволит кроссоверу в некоторых условиях стано­виться беспилотником 4-го уровня авто­номности, а при условии наличия связи с объектами инфра­структуры (так называемый стандарт V2X) — быть полностью само­управля­емым. В качестве примера производитель приводит сценарий само­стоятельной парковки: на оборудо­ванных нужными устройствами паркингах автомобиль сможет не только автономно находить стоянку, но и впослед­ствии по команде с мобильного телефона определять место­нахождение владельца и возвращаться к нему.

  • Ожидается, что продажи новинки на домашнем рынке концерн Geely начнёт уже нынешним летом, но цены пока не объявлены. Неизвестно также, есть ли у произво­дителя планы по выводу Xingyue L в другие страны.

  • Ранее была представлена ещё одна новинка от Geely — первенец созданного недавно премиаль­ного бренда Zeekr. Им стала серийная версия концепта Zero, который под маркой Lynk&Co показали ещё в прошлом году.

Нужен такой Geely в России, как считаете?

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