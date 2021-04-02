Самый большой кроссовер Geely: турбомотор от Volvo, автопилот и функция самопарковки
Дмитрий Елизаров
Компания Geely в преддверии Шанхайского автосалона опубликовала некоторые характеристики своего флагманского кроссовера, который известен под обозначением KX11, но в продаже появится под именем Xingyue L. Как пишет AutoHome, вседорожник получит, к примеру, двухлитровый турбомотор от Volvo в двух вариантах форсировки, систему полного привода и необычные водительские ассистенты.
Кроссовер базируется на платформе CMA, общей для целого ряда моделей Geely и Volvo. При длине в 4770 миллиметров и колёсной базе в 2845 миллиметров он имеет ширину и высоту 1895 и 1689 миллиметров соответственно. Таким образом, новинка не только оказалась крупнее известной в России Geely Tugella, но и почти сопоставима по габаритам, к примеру, с Kia Sorento, а по размерам колёсной базы даже слегка превосходит корейский вседорожник.
Внешне новинка отличается необычной оптикой, рельефным капотом и вогнутой решёткой радиатора с вертикальными ламелями (местная пресса сравнивает её с водопадом), а основным нововведением в салоне станет массивная стеклянная панель — она простирается от центральной консоли до правой стойки лобового стекла и скрывает под собой сразу два монитора, основной для медиасистемы и дополнительный для пассажира.
«Турбочетвёрка» на Geely Xingyue L будет развивать 218 л.с. и 325 Нм либо 238 л.с. и 350 Нм. В первом случае мотору в пару достанется семиступенчатый «робот», во втором — восьмидиапазонный «автомат» и муфта BorgWarner шестого поколения в приводе задней оси. Ускоряться до
100 км/чдве модификации вседорожника смогут за 7,9 и 7,7 секунды соответственно.
Бортовая электроника позволит кроссоверу в некоторых условиях становиться беспилотником
4-гоуровня автономности, а при условии наличия связи с объектами инфраструктуры (так называемый стандарт V2X) — быть полностью самоуправляемым. В качестве примера производитель приводит сценарий самостоятельной парковки: на оборудованных нужными устройствами паркингах автомобиль сможет не только автономно находить стоянку, но и впоследствии по команде с мобильного телефона определять местонахождение владельца и возвращаться к нему.
Ожидается, что продажи новинки на домашнем рынке концерн Geely начнёт уже нынешним летом, но цены пока не объявлены. Неизвестно также, есть ли у производителя планы по выводу Xingyue L в другие страны.
Ранее была представлена ещё одна новинка от Geely — первенец созданного недавно премиального бренда Zeekr. Им стала серийная версия концепта Zero, который под маркой Lynk&Co показали ещё в прошлом году.