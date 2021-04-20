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Самый роскошный кроссовер Geely с мотором Volvo привезут в Россию

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Дмитрий Елизаров

Российский офис компании Geely официально подтвердил: только что дебютировавший в Шанхае кроссовер KX11 будет продаваться в России. Вседорожник получил новую систему полного привода BorgWarner и турбомотор Volvo в двух вариантах форсировки, но с каким именно двигателем приедет в нашу страну, пока неизвестно.

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  • Габариты вседорожника не называются (известны лишь колея — 1610 милли­метров и колёсная база — 2845 милли­метров), но Geely подчёркивает, что KX11 дебютировал на позиции флагманской модели. Двухлитровая «турбо­четвёрка» сможет развивать 218 л.с. и 325 Нм либо 238 л.с. и 380 Нм, ускорение до 100 км/ч займёт 7,9 или 7,7 секунды соответ­ственно. Коробок передач заявлено две — семиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями «мокрого» типа и восьми­диапазонный «автомат», но как они будут сочетаться с двигателями, не уточняется.

  • Распределение тяги между осями возможно в соотно­шении до 50:50. Система выбора режимов движения получила пять предустановок — экономичный, комфортный, спортивный, внедорожный и отдельный режим Snow.

  • Особым достоинством новинки стал полностью автоматический режим парковки: в пределах 200-метровой зоны кроссовер может само­стоятельно отыскать свободное место и запарко­ваться, а после прибыть к владельцу по его сигналу. Система работает на базе установленных на машину 12 ультра­звуковых радаров, 5 радаров милли­метрового диапазона, 4 камер кругового обзора, монокулярной камеры и 24 внешних датчиков. Кроме того, Geely KX11 располагает внутри­салонной камерой и видео­регистратором. Будет ли эта система функци­онировать на российской территории, не уточняется: для работы ей требуется связь стандарта 5G.

  • Для китайского рынка уже заявлен вариант обновления бортового софта «по воздуху»: новое программное обеспе­чение будет расширять возмож­ности автономного управления и набор «подключённых» сервисов. В оснащение Geely KX11 вошли, к примеру, матричные фары из 126 свето­диодов каждая, 72-цветная атмосферная подсветка салона, акустическая система Bose с 10 динамиками и экран медиа­системы метровой длины с дисплеем высокой чёткости.

  • График вывода Geely KX11 на российский рынок и его специ­фикации компания обещает обнародовать позднее.

Будете ждать такой кроссовер в России?

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