Самый роскошный кроссовер Geely с мотором Volvo привезут в Россию
Дмитрий Елизаров
Российский офис компании Geely официально подтвердил: только что дебютировавший в Шанхае кроссовер KX11 будет продаваться в России. Вседорожник получил новую систему полного привода BorgWarner и турбомотор Volvo в двух вариантах форсировки, но с каким именно двигателем приедет в нашу страну, пока неизвестно.
Габариты вседорожника не называются (известны лишь колея — 1610 миллиметров и колёсная база — 2845 миллиметров), но Geely подчёркивает, что KX11 дебютировал на позиции флагманской модели. Двухлитровая «турбочетвёрка» сможет развивать 218 л.с. и 325 Нм либо 238 л.с. и 380 Нм, ускорение до
100 км/чзаймёт 7,9 или 7,7 секунды соответственно. Коробок передач заявлено две — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа и восьмидиапазонный «автомат», но как они будут сочетаться с двигателями, не уточняется.
Распределение тяги между осями возможно в соотношении до 50:50. Система выбора режимов движения получила пять предустановок — экономичный, комфортный, спортивный, внедорожный и отдельный режим Snow.
Особым достоинством новинки стал полностью автоматический режим парковки: в пределах 200-метровой зоны кроссовер может самостоятельно отыскать свободное место и запарковаться, а после прибыть к владельцу по его сигналу. Система работает на базе установленных на машину 12 ультразвуковых радаров, 5 радаров миллиметрового диапазона, 4 камер кругового обзора, монокулярной камеры и 24 внешних датчиков. Кроме того, Geely KX11 располагает внутрисалонной камерой и видеорегистратором. Будет ли эта система функционировать на российской территории, не уточняется: для работы ей требуется связь стандарта 5G.
Для китайского рынка уже заявлен вариант обновления бортового софта «по воздуху»: новое программное обеспечение будет расширять возможности автономного управления и набор «подключённых» сервисов. В оснащение Geely KX11 вошли, к примеру, матричные фары из 126 светодиодов каждая, 72-цветная атмосферная подсветка салона, акустическая система Bose с 10 динамиками и экран медиасистемы метровой длины с дисплеем высокой чёткости.
График вывода Geely KX11 на российский рынок и его спецификации компания обещает обнародовать позднее.