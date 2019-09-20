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Geely показал серийный кроссовер, который назвали «иконой»

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Geely показала первое изображение кроссовера Icon, который в таком же виде вот-вот попадёт в серийное производство. Товарный автомобиль внешне почти полностью повторяет одноимённый концепт, дебютировавший в 2018 году.

Серийный Geely Icon
Концепт Geely Icon
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Серийный Geely Icon

  • Geely Icon построен на платформе BMA, которую компания раз­работала совместно с Volvo. Согласно сертифика­ционным данным мини­стерства промыш­ленности Китая, длина кроссовера равна 4350 милли­метрам — на 169 милли­метров меньше, чем у Атласа. Колёсная база новинки тоже меньше — 2640 мм против 2670 мм.

  • В моторную гамму Icon войдёт бензиновая 1,5-литровая «турбо­тройка» мощностью 177 л.с., которая ещё устанавли­вается на Volvo XC40. Двигатель сочетается с семи­ступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и передним приводом.

  • В Китае продажи Geely Icon начнутся ещё до конца 2019 года. Появится ли кроссовер в других странах – пока неизвестно.

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