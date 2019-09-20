Geely показал серийный кроссовер, который назвали «иконой»
Николай Андреев
Китайская компания Geely показала первое изображение кроссовера Icon, который в таком же виде вот-вот попадёт в серийное производство. Товарный автомобиль внешне почти полностью повторяет одноимённый концепт, дебютировавший в 2018 году.
Geely Icon построен на платформе BMA, которую компания разработала совместно с Volvo. Согласно сертификационным данным министерства промышленности Китая, длина кроссовера равна 4350 миллиметрам — на 169 миллиметров меньше, чем у Атласа. Колёсная база новинки тоже меньше — 2640 мм против 2670 мм.
В моторную гамму Icon войдёт бензиновая 1,5-литровая «турботройка» мощностью 177 л.с., которая ещё устанавливается на Volvo XC40. Двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.
В Китае продажи Geely Icon начнутся ещё до конца 2019 года. Появится ли кроссовер в других странах – пока неизвестно.