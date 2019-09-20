Geely показал серийный кроссовер, который назвали «иконой»

Geely Icon построен на платформе BMA, которую компания раз­работала совместно с Volvo. Согласно сертифика­ционным данным мини­стерства промыш­ленности Китая, длина кроссовера равна 4350 милли­метрам — на 169 милли­метров меньше, чем у Атласа. Колёсная база новинки тоже меньше — 2640 мм против 2670 мм.

В моторную гамму Icon войдёт бензиновая 1,5-литровая «турбо­тройка» мощностью 177 л.с., которая ещё устанавли­вается на Volvo XC40. Двигатель сочетается с семи­ступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и передним приводом.