Где в России отечественные автомобили популярнее всего

Компания Geely представила необычный кроссовер с двухъярусной оптикой

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Geely полностью рассекретила серийный кроссовер Icon, который не похож ни на одну модель марки как снаружи, так и внутри. При этом он почти не отличается от одноимённого концепта, дебютировавшего в 2018 году.

1/5

  • Серийный Geely Icon получил двухъярусную оптику с узкими свето­диодными ходовыми огнями сверху, выдвижные дверные ручки и выштамповки на боковинах. Кроссовер, габаритная длина которого составляет 4350 милли­метров (на 169 мм меньше, чем у Geely Atlas), построен на платформе BMA, разработанной совместно с Volvo.

  • В интерьере новинки находятся 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, а также дисплей мультимедийной системы такого же размера.

  • В список оснащения кроссовера входят панорамная крыша, камеры кругового обзора, автопарковщик, система автомати­ческого контроля качества воздуха в салоне с ионизатором, беспроводная зарядка, а также фоновая подсветка интерьера. Помимо этого, в салоне есть 31 ниша для хранения вещей.

  • Двигатель для Icon доступен только один – бензиновая 1,5-литровая «турбо­­тройка» мощностью 177 л.с., которая также устанавли­вается на Volvo XC40. Мотор переднеприводного кроссовера сочетается с семи­ступенчатым «роботом» с двумя сцепле­ниями.

В Китае Geely Icon поступит в продажу до конца 2019 года. Появится ли кроссовер в других странах, пока неизвестно.

Что в Geely Icon получилось лучше всего? 

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение