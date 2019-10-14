Компания Geely представила необычный кроссовер с двухъярусной оптикой

Серийный Geely Icon получил двухъярусную оптику с узкими свето­диодными ходовыми огнями сверху, выдвижные дверные ручки и выштамповки на боковинах. Кроссовер, габаритная длина которого составляет 4350 милли­метров (на 169 мм меньше, чем у Geely Atlas), построен на платформе BMA, разработанной совместно с Volvo.

В интерьере новинки находятся 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, а также дисплей мультимедийной системы такого же размера.

В список оснащения кроссовера входят панорамная крыша, камеры кругового обзора, автопарковщик, система автомати­ческого контроля качества воздуха в салоне с ионизатором, беспроводная зарядка, а также фоновая подсветка интерьера. Помимо этого, в салоне есть 31 ниша для хранения вещей.