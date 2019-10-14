Компания Geely представила необычный кроссовер с двухъярусной оптикой
Николай Андреев
Китайская компания Geely полностью рассекретила серийный кроссовер Icon, который не похож ни на одну модель марки как снаружи, так и внутри. При этом он почти не отличается от одноимённого концепта, дебютировавшего в 2018 году.
Серийный Geely Icon получил двухъярусную оптику с узкими светодиодными ходовыми огнями сверху, выдвижные дверные ручки и выштамповки на боковинах. Кроссовер, габаритная длина которого составляет 4350 миллиметров (на 169 мм меньше, чем у Geely Atlas), построен на платформе BMA, разработанной совместно с Volvo.
В интерьере новинки находятся 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, а также дисплей мультимедийной системы такого же размера.
В список оснащения кроссовера входят панорамная крыша, камеры кругового обзора, автопарковщик, система автоматического контроля качества воздуха в салоне с ионизатором, беспроводная зарядка, а также фоновая подсветка интерьера. Помимо этого, в салоне есть 31 ниша для хранения вещей.
Двигатель для Icon доступен только один – бензиновая 1,5-литровая «турботройка» мощностью 177 л.с., которая также устанавливается на Volvo XC40. Мотор переднеприводного кроссовера сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
В Китае Geely Icon поступит в продажу до конца 2019 года. Появится ли кроссовер в других странах, пока неизвестно.