Компания Geely показала первый семиместный кроссовер
Николай Андреев
Компания Geely представила кроссовер Haoyue, доступный с тремя рядами сидений. Он будет конкурировать не только с китайскими аналогами, вроде Chery Tiggo 8, но и с европейским Skoda Kodiaq и корейским Kia Sorento.
По габаритам Geely Haoyue получился даже крупнее своих конкурентов. Его длина составляет 4835 миллиметров, ширина — 1900 мм, высота — 1780 мм, размер колёсной базы — 2815 мм. Дорожный просвет равен 190 миллиметрам.
Салон Haoyue выполнен в стилистике модели Geely Icon. Тут есть 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, цифровая панель приборов и три раздельных кресла на втором ряду. В списке оснащения — матричная передняя оптика с 76 светодиодами в каждой фаре, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.
В Китае Geely Haoyue предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор — трёхцилиндровым 1.5 мощностью 177 л.с. (его можно встретить на Geely Coolray и Volvo XC40) и 184-сильной «четвёркой» 1.8, которая также ставится на Geely Atlas. «Турботройка» опционально дополняется стартер-генератором.
Продажи Geely Haoyue в Китае начнутся летом 2020 года. Не исключено, что семиместный кроссовер появится и в других странах под иным названием.