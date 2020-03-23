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Компания Geely показала первый семиместный кроссовер

Новости

Николай Андреев

Компания Geely представила кроссовер Haoyue, доступный с тремя рядами сидений. Он будет конкури­ровать не только с китайскими аналогами, вроде Chery Tiggo 8, но и с европейским Skoda Kodiaq и корейским Kia Sorento.

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  • По габаритам Geely Haoyue получился даже крупнее своих конкурентов. Его длина составляет 4835 милли­метров, ширина — 1900 мм, высота — 1780 мм, размер колёсной базы — 2815 мм. Дорожный просвет равен 190 милли­метрам.

  • Салон Haoyue выполнен в стилистике модели Geely Icon. Тут есть 12,3-дюймовый дисплей мульти­медийной системы, цифровая панель приборов и три раздельных кресла на втором ряду. В списке оснащения — матричная передняя оптика с 76 свето­диодами в каждой фаре, адап­тив­ный круиз-контроль и панорамная крыша.

  • В Китае Geely Haoyue предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор — трёх­цилин­дровым 1.5 мощностью 177 л.с. (его можно встретить на Geely Coolray и Volvo XC40) и 184-сильной «четвёркой» 1.8, которая также ставится на Geely Atlas. «Турботройка» опционально дополняется стартер-генератором.

  • Продажи Geely Haoyue в Китае начнутся летом 2020 года. Не исключено, что семиместный кроссовер появится и в других странах под иным названием.

Geely Haoyue нужен в России?

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