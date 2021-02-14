Книга рекордов Гиннесса: из автомобилей Geely сделали гигантскую мозаику
Михаил Кондратьев
Китайская компания Geely попала в Книгу рекордов Гиннесса — из автомобилей марки была создана огромная мозаика. Всего авторы рекорда использовали 1339 машин и сделали два изображения, хотя в «зачёт» пошло лишь одно с площадью более семи тысяч квадратных метров.
Мозаики подготовили одновременно в честь Китайского Нового года и года Быка. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали ту, где изображена голова животного — только на её выстраивание ушло более 30 часов и 750 автомобилей Geely Emgrand.
Вторая мозаика, судя по количеству оставшихся машин, заняла примерно ту же площадь. Она содержит обозначение года с использованием иероглифов.
Примечательно, что участникам нужно было соблюсти определённые условия для рекорда. Это расстояние между автомобилями не более 20 сантиметров и площадь не менее трёх тысяч квадратных метров.
Необычный (и неофициальный) рекорд был зафиксирован в начале года в России — это автомобиль с невероятным количеством владельцев. Хэтчбек Toyota 2000 года выпуска успели переоформить 67 раз, большинство хозяев владели им от одного месяца до одного дня.