Книга рекордов Гиннесса: из автомобилей Geely сделали гигантскую мозаику

Мозаики подготовили одновременно в честь Китайского Нового года и года Быка. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали ту, где изображена голова животного — только на её выстраивание ушло более 30 часов и 750 автомобилей Geely Emgrand.

Вторая мозаика, судя по количеству оставшихся машин, заняла примерно ту же площадь. Она содержит обозначение года с использованием иероглифов.

Примечательно, что участникам нужно было соблюсти определённые условия для рекорда. Это расстояние между автомобилями не более 20 сантиметров и площадь не менее трёх тысяч квадратных метров.