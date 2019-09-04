В Россию привезли переднеприводный китайский кроссовер за 1,5 миллиона рублей

Одним из основных конкурентов новинки в России будет Kia Rio X-Line, который стоит заметно дешевле (от 889 900 до 1 139 900 рублей). По цене GS пере­сека­ется с Hyundai Creta, но корейский кроссо­вер в топовой версии всё равно дешевле, чем Geely GS в средней комп­лекта­ции (1 335 000 рублей), и при этом оснаща­ется полным приводом и более мощным мотором (150 л.с.).