В Россию привезли переднеприводный китайский кроссовер за 1,5 миллиона рублей
Андрей Шульдешов
Для переднеприводного Geely GS в России предлагают только один двигатель – 1,8-литровый бензиновый атмосферник мощностью 133 л.с. (170 Нм). Мотор может работать либо в паре с шестиступенчатой механикой, либо с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями от Getrag.
В базовой комплектации GS оснащается кондиционером, подогревом передних кресел, задним парктроником, аудиосистемой с USB-разъёмом и шестью динамиками, задними дисковыми тормозами и датчиками давления в шинах. Если выбрать версию с роботом вместо механики, то к списку оборудования добавится и круиз-контроль. Самый доступный кроссовер с роботизированной трансмиссией обойдётся в
1 399 990рублей.
В топовой комплектации Luxury появляются панорамная крыша, 18-дюймовые колёсные диски вместо базовых 17-дюймовых, электроприводы водительского сиденья и складывания боковых зеркал, камера заднего вида и мультимедийка с дисплеем диагональю 8 дюймов. Такая версия GS станет продаваться только с роботизированной коробкой передач.
Одним из основных конкурентов новинки в России будет Kia Rio