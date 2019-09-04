Isuzu наладит в России производство пикапов

В Россию привезли переднеприводный китайский кроссовер за 1,5 миллиона рублей

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Андрей Шульдешов

  • Для переднеприводного Geely GS в России пред­лагают только один двигатель – 1,8-литровый бензино­вый атмо­сферник мощностью 133 л.с. (170 Нм). Мотор может работать либо в паре с шести­ступенчатой механикой, либо с шести­ступенчатым роботом с двумя сцепле­ниями от Getrag.

  • В базовой комплектации GS оснаща­ется кондици­онером, подогревом передних кресел, задним парк­троником, аудио­системой с USB-разъёмом и шестью динамиками, задними дисковыми тормозами и дат­чиками давления в шинах. Если выбрать версию с роботом вместо механики, то к списку оборудо­вания добавится и круиз-контроль. Самый доступный кроссовер с роботизи­рованной трансмиссией обойдётся в 1 399 990 рублей.

  • В топовой комплектации Luxury появляются панорамная крыша, 18-дюймовые колёсные диски вместо базовых 17-дюймовых, электро­приводы водитель­ского сиденья и склады­вания боковых зеркал, камера заднего вида и мульти­медийка с дисплеем диагональю 8 дюймов. Такая версия GS станет прода­ваться только с роботизиро­ванной коробкой передач.

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Одним из основных конкурентов новинки в России будет Kia Rio X-Line, который стоит заметно дешевле (от 889 900 до 1 139 900 рублей). По цене GS пере­сека­ется с Hyundai Creta, но корейский кроссо­вер в топовой версии всё равно дешевле, чем Geely GS в средней комп­лекта­ции (1 335 000 рублей), и при этом оснаща­ется полным приводом и более мощным мотором (150 л.с.).

Geely GS или конкуренты?

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