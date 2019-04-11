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Китайская компания Geely запустила премиальный электрический бренд для конкуренции с Теслой

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Geely, которая владеет марками Volvo, Polestar и Lotus, объявила о запуске глобального бренда Geometry, под которым будут продаваться премиальные электромобили. Первой моделью стал седан Geometry A.

Geometry A
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Geometry A

  • По габаритам четырёхдверка близка к Tesla Model 3. Длина китайского электромобиля составляет 4736 миллиметров (на 42 мм длиннее Теслы), ширина – 1804 мм (на 45 мм уже), высота — 1503 мм (на 60 мм выше). Колёсная база Geometry A не дотягивает до Model 3 целых 175 мм (2700 мм).

  • Geometry A получил утопленные дверные ручки и специальный дизайн колёсных дисков, снижающий коэффициент аэродинамического сопротивления – он составляет 0,24, что на 0,01 хуже, чем у Tesla Model 3.

  • В салоне китайского седана есть проекционный дисплей, 4,2-дюймовая цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и мультимедийка с экраном диагональю 12,3 дюйма. Все кнопки на передней панели и центральном тоннеле сенсорные, причём они замаскированы под отделку салона. Обивка сидений – водоотталкивающая ткань.

  • Электрическая силовая установка состоит из одного электромотора мощностью 163 л.с. (430 Н·м), расположенного на передней оси. Разгон до «сотни» занимает 8,8 секунды, максимальная скорость составляет 150 км/ч.

  • Седаны доступны в двух версиях. Базовый вариант с аккумулятором на 51,9 кВт·ч рассчитан на пробег 410 километров по старому циклу NEDC, а модификация с батареей ёмкостью 61,9 кВт·ч сможет проехать на одной зарядке до 500 километров (по тому же циклу).

В Китае заказы на Geometry A начали принимать ещё 20 марта – тогда он носил кодовое название Geely GE11 – и на данный момент компания получила более 26 000 предзаказов. На домашнем рынке седаны появятся во втором квартале 2019 года. В Geely заявили, что марка Geometry будет продаваться и в других странах, но главным рынком сбыта останется Китай. К 2025 году под новым брендом появится не меньше 10 полностью электрических моделей.

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