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Geely запустит в космос спутники для управления беспилотниками

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Николай Андреев

Китайский концерн Geely объявил о создании низко­орбитальных спутников для облачной системы OmniCloud, которую будут использовать беспилотные автомобили марки. С их помощью определение место­положения автономных машин улучшится до одного сантиметра.

Космический спутник Geely
Беспилотник на базе седана Geely GE
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Космический спутник Geely

  • Два первых спутника запустят на околоземную орбиту во второй половине 2020 года. Этим занимается подразде­ление GeeSpace, образованное два года назад. К 2025 году на заводе в Тайчжоу ежегодно будут производить 500 спутников, в том числе для сторонних компаний.

  • С помощью искусственного интеллекта платформа OmniCloud станет контроли­ровать работу фирменных онлайн-сервисов. Это позволит настроить связь беспилотников с объектами дорожной инфра­структуры и обеспечить внешнее управ­ление и обслужи­вание коммерческих машин, например, из каршеринга.

Terrafugia TF-X
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Terrafugia TF-X

Ранее в концерне Geely начали подготовку к серийному производству летающих автомобилей, созданных американским стартапом Terrafugia. В разработке находится модель TF-X, которая сможет пролететь 800 километров на скорости до 320 км/ч. Однако взлетать ей разрешено только из аэропортов. В серию Terrafugia пойдёт в конце 2020 года.

Готовы ездить на беспилотниках?

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