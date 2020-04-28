Geely запустит в космос спутники для управления беспилотниками

Два первых спутника запустят на околоземную орбиту во второй половине 2020 года. Этим занимается подразде­ление GeeSpace, образованное два года назад. К 2025 году на заводе в Тайчжоу ежегодно будут производить 500 спутников, в том числе для сторонних компаний.