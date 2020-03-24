Компания Geely начала доставлять ключи от новых машин дронами

Новая услуга призвана свести к минимуму контакт между покупателем и продавцом в условиях пандемии корона­вируса. Чтобы воспользо­ваться сервисом, нужно заказать автомо­биль через фирменный онлайн-магазин Geely. Выполнит заказ один из локальных дилеров.

Сам автомобиль привозят к дому клиента на эвакуаторе. Перед этим машину тщательно дезин­фи­цируют, в том числе ионизи­руют воздух в салоне специальным прибором.