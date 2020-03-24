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Компания Geely начала доставлять ключи от новых машин дронами

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Николай Андреев

Китайская компания Geely улучшила на домашнем рынке службу доставки купленных онлайн автомо­билей к дому или к офису покупателя. Ключи от новой машины доставляют квадро­коптерами прямо к двери или на балкон клиента.

Geely Auto has launched a contactless home delivery option for its vehicles, which even includes the handing over of car keys. Available in select locations across China, the contactless home delivery system is about delivering new vehicles directly to consumers’ homes or places of work rather than collecting from dealerships. Read More:https://www.carscoops.com/2020/03/geely-now-uses-drones-to-deliver-new-car-keys-to-customers ► https://www.carscoops.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------- Google News ► http://goo.gl/WsxLbg Youtube ► https://www.youtube.com/user/carscoops Facebook ► https://www.facebook.com/Carscoopscom/ Twitter ► https://twitter.com/Carscoop Instagram ► https://www.instagram.com/carscoop/ -------------------------------------------------------------------------------------------

  • Новая услуга призвана свести к минимуму контакт между покупателем и продавцом в условиях пандемии корона­вируса. Чтобы воспользо­ваться сервисом, нужно заказать автомо­биль через фирменный онлайн-магазин Geely. Выполнит заказ один из локальных дилеров.

  • Сам автомобиль привозят к дому клиента на эвакуаторе. Перед этим машину тщательно дезин­фи­цируют, в том числе ионизи­руют воздух в салоне специальным прибором.

  • В Geely рассказали, что с момента запуска сервиса онлайн-покупки автомо­биля — февраля 2020 года — им воспользо­вались более 10 000 человек. Ещё 110 000 клиентов зарегистри­ровались для покупки в ближайшее время. В компании полагают, что появление доставки ключей квадро­коп­терами ещё больше повысит популярность услуги.

Вы бы купили автомобиль онлайн?

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