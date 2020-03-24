Компания Geely начала доставлять ключи от новых машин дронами
Николай Андреев
Китайская компания Geely улучшила на домашнем рынке службу доставки купленных онлайн автомобилей к дому или к офису покупателя. Ключи от новой машины доставляют квадрокоптерами прямо к двери или на балкон клиента.
Новая услуга призвана свести к минимуму контакт между покупателем и продавцом в условиях пандемии коронавируса. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заказать автомобиль через фирменный онлайн-магазин Geely. Выполнит заказ один из локальных дилеров.
Сам автомобиль привозят к дому клиента на эвакуаторе. Перед этим машину тщательно дезинфицируют, в том числе ионизируют воздух в салоне специальным прибором.
В Geely рассказали, что с момента запуска сервиса онлайн-покупки автомобиля — февраля 2020 года — им воспользовались более 10 000 человек. Ещё 110 000 клиентов зарегистрировались для покупки в ближайшее время. В компании полагают, что появление доставки ключей квадрокоптерами ещё больше повысит популярность услуги.