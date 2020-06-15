Geely бесплатно продезинфицирует любую машину в России за тест кроссовера
Николай Андреев
Пока консультант Geely будет показывать клиенту кроссоверы марки, сотрудники салона помоют его автомобиль, пропылесосят, протрут антисептическим раствором и проведут дезинфекцию интерьера специальными средствами. Бесплатная акция продлится до 31 июля 2020 года.
Кроссоверы Geely Coolray для российского рынка оснащаются салонными фильтрами стандарта CN95, которые защищают от бактерий и вирусов на уровне маски-респиратора. Они убирают из воздуха 95 процентов частиц размером 0,3 микрона. На уже проданные Geely Atlas устанавливают такие фильтры в рамках сервисной кампании.
В марте компания Geely на домашнем рынке начала доставлять квадрокоптерами ключи от новых автомобилей прямо к двери или на балкон клиента. Для этого необходимо заказать машину через фирменный онлайн-магазин марки.