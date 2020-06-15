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Geely бесплатно продезинфицирует любую машину в России за тест кроссовера

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Geely объявила о проведении в России бесплатной противо­вирусной обработки всех авто­мобилей независимо от модели и возраста. Чтобы воспользо­ваться услугой, нужно приехать в дилерский центр бренда. Взамен придётся пройти тест-драйв кроссовера Atlas или Coolray.

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  • Пока консультант Geely будет показывать клиенту кроссоверы марки, сотрудники салона помоют его авто­мобиль, пропыле­сосят, протрут анти­септическим раствором и проведут дезинфекцию интерьера специ­альными средствами. Бесплатная акция продлится до 31 июля 2020 года.

  • Кроссоверы Geely Coolray для российского рынка оснащаются салонными фильтрами стандарта CN95, которые защищают от бактерий и вирусов на уровне маски-респиратора. Они убирают из воздуха 95 процентов частиц размером 0,3 микрона. На уже проданные Geely Atlas устанав­ливают такие фильтры в рамках сервисной кампании.

В марте компания Geely на домашнем рынке начала доставлять квадро­­коптерами ключи от новых авто­мобилей прямо к двери или на балкон клиента. Для этого необхо­димо заказать машину через фирменный онлайн-магазин марки.

Готовы протестировать кроссоверы Geely ради дезинфекции своей машины?

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