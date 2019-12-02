Китайский кроссовер с начинкой от Volvo приедет в Россию в 2020 году
Николай Андреев
Компания Geely в первой половине 2020 года начнёт продажи в России компактного кроссовера Coolray, который появлялся на Московском автосалоне в 2018 году с индексом SX11. Уже получены все необходимые документы, позволяющие выводить модель на российский рынок.
Geely Coolray станет первой моделью марки в России, построенной на модульной платформе BMA. Она разработана совместно с Volvo и предусматривает установку таких систем безопасности, как автоторможение, удержание в полосе или мониторинг слепых зон. Длина кроссовера составляет 4330 миллиметров, что на 189 мм меньше, чем у Geely Atlas белорусской сборки.
В Китае Geely Coolray продаётся под названием Binyue. На домашнем рынке он предлагается на выбор с бензиновыми «турботройками»: литровой мощностью 136 л.с. (205 Н·м) или 1,5-литровой с отдачей в 177 л.с. (250 Н·м), устанавливающейся также на Volvo XC40. Базовый мотор идёт в паре с шестиступенчатой «механикой», а самый мощный, который ускоряет Coolray до
100 км/чза 7,9 секунды, с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — только передний.
Информацию о стоимости, комплектациях и точной дате начала продаж компактного кроссовера в Geely раскроют позднее.