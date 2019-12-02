Китайский кроссовер с начинкой от Volvo приедет в Россию в 2020 году

Geely Coolray станет первой моделью марки в России, построенной на модульной плат­форме BMA. Она раз­работана совместно с Volvo и преду­сматривает установку таких систем безопас­ности, как авто­торможение, удержание в полосе или мони­торинг слепых зон. Длина кроссовера составляет 4330 милли­метров, что на 189 мм меньше, чем у Geely Atlas белорусской сборки.

В Китае Geely Coolray продаётся под названием Binyue. На домашнем рынке он предлага­ется на выбор с бензиновыми «турбо­тройками»: литровой мощностью 136 л.с. (205 Н·м) или 1,5-литровой с отдачей в 177 л.с. (250 Н·м), устанавли­вающейся также на Volvo XC40. Базовый мотор идёт в паре с шести­ступенчатой «механикой», а самый мощный, который ускоряет Coolray до 100 км/ч за 7,9 секунды, с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — только передний.