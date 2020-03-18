Кроссовер Geely с начинкой от Volvo в России оказался дешевле Kia и Skoda

Компактный кроссовер Geely Coolray стал первой моделью этой марки в России, построенной на модульной платформе BMA — она разработана совместно с Volvo. Новинка оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбо­тройкой» мощностью 150 л.с. (250 Н·м). Такой же мотор ставится на Volvo XC40, но на Coolray он сочетается только с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

В России Geely Coolray предлагается в трёх комплектациях. В начальной Luxury (1 289 999 ₽) будут 18-дюймовые колёсные диски, свето­диодные фонари, панорамная крыша, система бесключевого доступа, тканевая обивка кресел, подогрев руля и всех сидений, климат-контроль, отделка передней панели кожзамом и мульти­медийка с 10,25-дюймовым экраном.

Комплектация Flagship (1 449 999 ₽) имеет светодиодные фары, камеры кругового обзора, функцию контроля за слепыми зонами, автопарковщик, дистанционный запуск двигателя, семи­дюймовую цифровую приборную панель и комбиниро­ванную отделку сидений тканью и искусственной кожей.

В топ-версии Flagship Sport (1 499 999 ₽) добавляются чёрная крыша, накладки на зеркала заднего вида под карбон и спойлер.

Российские продажи Geely Coolray стартуют 27 марта. Кроссовер для нашего рынка выпускается на заводе «Белджи» в белорусском Жодино. Пока автомобили собирают крупноузловым методом, но уже ведётся подготовка к производству по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.