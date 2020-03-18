Автопроизводители закрывают заводы на карантин. В России тоже?

Кроссовер Geely с начинкой от Volvo в России оказался дешевле Kia и Skoda

Новости

Николай Андреев

Компактный кроссовер Geely Coolray стал первой моделью этой марки в России, построенной на модульной платформе BMA — она разработана совместно с Volvo. Новинка оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбо­тройкой» мощностью 150 л.с. (250 Н·м). Такой же мотор ставится на Volvo XC40, но на Coolray он сочетается только с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

  • В России Geely Coolray предлагается в трёх комплектациях. В начальной Luxury (1 289 999 ₽) будут 18-дюймовые колёсные диски, свето­диодные фонари, панорамная крыша, система бесключевого доступа, тканевая обивка кресел, подогрев руля и всех сидений, климат-контроль, отделка передней панели кожзамом и мульти­медийка с 10,25-дюймовым экраном.

  • Комплектация Flagship (1 449 999 ₽) имеет светодиодные фары, камеры кругового обзора, функцию контроля за слепыми зонами, автопарковщик, дистанционный запуск двигателя, семи­дюймовую цифровую приборную панель и комбиниро­ванную отделку сидений тканью и искусственной кожей.

  • В топ-версии Flagship Sport (1 499 999 ₽) добавляются чёрная крыша, накладки на зеркала заднего вида под карбон и спойлер.

  • Российские продажи Geely Coolray стартуют 27 марта. Кроссовер для нашего рынка выпускается на заводе «Белджи» в белорусском Жодино. Пока автомобили собирают крупноузловым методом, но уже ведётся подготовка к производству по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

  • Близкий по мощности Kia Seltos с двухлитровым бензиновым атмосферником на 149 сил, вариатором и передним приводом стоит минимум 1 349 000 ₽. За Skoda Karoq в версии со 150-сильным бензиновым турбомотором 1.4, восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом просят 1 387 000 ₽.

Что выберете?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение