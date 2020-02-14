Geely с начинкой от Volvo стал белорусским

На «Белджи» сошли с конвейера первые 300 экземп­ляров Coolray, а до конца года плани­руется выпустить 2000 крос­соверов. Пока модель собирают крупно­узловым методом, но уже ведётся подготовка к произ­водству по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Белорусский Geely Coolray оснащается только 1,5-литровой бензиновой «турбо­тройкой» мощностью 177 л.с. (250 Н·м). Двигатель, устанав­ливаемый также на Volvo XC40, идёт в паре с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

В Беларуси продажи кроссовера уже начались. За базовый Coolray просят 40 900 бело­рус­ских рублей (1,18 миллиона россий­ских рублей). В начальную комп­лектацию Comfort входят 18-дюймо ­вые колёса, панорамная крыша, система бесключе­вого доступа, подо­грев руля и всех сидений, мульти­медийка с 10,25-дюймовым экраном.