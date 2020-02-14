Geely с начинкой от Volvo стал белорусским
Николай Андреев
На заводе «Белджи» в белорусском Жодино началось производство компактного кроссовера Geely Coolray. Этот автомобиль построен на модульной платформе BMA, разработанной совместно с Volvo, и в 2020 году должен появиться в продаже в России. Об этом рассказал портал abw.by.
На «Белджи» сошли с конвейера первые 300 экземпляров Coolray, а до конца года планируется выпустить 2000 кроссоверов. Пока модель собирают крупноузловым методом, но уже ведётся подготовка к производству по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.
Белорусский Geely Coolray оснащается только 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 177 л.с. (250 Н·м). Двигатель, устанавливаемый также на Volvo XC40, идёт в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.
В Беларуси продажи кроссовера уже начались. За базовый Coolray просят 40 900 белорусских рублей (1,18 миллиона российских рублей). В начальную комплектацию Comfort входят
18-дюймовые колёса, панорамная крыша, система бесключевого доступа, подогрев руля и всех сидений, мультимедийка с 10,25-дюймовым экраном.
В России Geely Coolray появится позже. Для нашего рынка кроссовер сертифицирован с двумя версиями 1,5-литрового турбомотора — мощностью 150 и 177 сил. Российская стоимость модели пока неизвестна.
На белорусской премьере Geely Coolray гендиректор «Белджи» Геннадий Свидерский также объявил, что в 2020 году на заводе начнётся производство соплатформенного купеобразного кроссовера с индексом FY11. А в течение года в Беларуси пройдут испытания электрического седана Geometry A, на основе которых будет приниматься решение о начале локальной сборки.