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Geely с начинкой от Volvo стал белорусским

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Николай Андреев

На заводе «Белджи» в белорус­ском Жодино началось производ­ство компактного кроссовера Geely Coolray. Этот авто­мобиль построен на модульной плат­­форме BMA, разрабо­танной совместно с Volvo, и в 2020 году должен появиться в продаже в России. Об этом рассказал портал abw.by.

Geely Coolray
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Geely Coolray

  • На «Белджи» сошли с конвейера первые 300 экземп­ляров Coolray, а до конца года плани­руется выпустить 2000 крос­соверов. Пока модель собирают крупно­узловым методом, но уже ведётся подготовка к произ­водству по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

  • Белорусский Geely Coolray оснащается только 1,5-литровой бензиновой «турбо­тройкой» мощностью 177 л.с. (250 Н·м). Двигатель, устанав­ливаемый также на Volvo XC40, идёт в паре с семи­ступен­чатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

  • В Беларуси продажи кроссовера уже начались. За базовый Coolray просят 40 900 бело­рус­ских рублей (1,18 миллиона россий­ских рублей). В начальную комп­лектацию Comfort входят 18-дюймо­вые колёса, панорамная крыша, система бесключе­вого доступа, подо­грев руля и всех сидений, мульти­медийка с 10,25-дюймовым экраном.

  • В России Geely Coolray появится позже. Для нашего рынка кроссовер сертифи­цирован с двумя версиями 1,5-литрового турбомотора — мощностью 150 и 177 сил. Российская стоимость модели пока неизвестна.

Geely FY11
Geely FY11
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Geely FY11

На белорусской премьере Geely Coolray гендиректор «Белджи» Геннадий Свидерский также объявил, что в 2020 году на заводе начнётся произ­водство соплат­форменного купе­образного крос­совера с индексом FY11. А в течение года в Беларуси пройдут испытания электри­ческого седана Geometry A, на основе которых будет прини­маться решение о начале локальной сборки.

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