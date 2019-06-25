Обновлённый Geely Atlas: крутой салон и турбомотор от Volvo

Из-за полностью новой передней части Boyue Pro стал на 25 миллиметров длиннее (4544 мм). Дверь багажника сделали шире и выше, а порог, наоборот, ниже. На пятой двери также появилась надпись с названием компании вместо логотипа автопроизводителя.

В интерьере полностью изменилось оформление центральной консоли и тоннеля. Цифровая приборка и экран мультимедийной системы увеличились в размере, а селектор трансмиссии стал нефиксируемым. Мультимедийку GKUI тоже обновили и теперь она умеет подключаться к умным часам Geely X Watch.