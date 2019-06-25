BMW показал гибридное будущее M-моделей на футуристичном концепте

Обновлённый Geely Atlas: крутой салон и турбомотор от Volvo

Новости

Николай Андреев

Китайский кроссовер Geely Boyue, который на нашем рынке продаётся под названием Atlas, подвергся масштабному обновлению. После рестайлинга в названии модели появилась приставка Pro.

Geely Boyue Pro
1/5
Geely Boyue Pro

  • Из-за полностью новой передней части Boyue Pro стал на 25 миллиметров длиннее (4544 мм). Дверь багажника сделали шире и выше, а порог, наоборот, ниже. На пятой двери также появилась надпись с названием компании вместо логотипа автопроизводителя.

  • В интерьере полностью изменилось оформление центральной консоли и тоннеля. Цифровая приборка и экран мультимедийной системы увеличились в размере, а селектор трансмиссии стал нефиксируемым. Мультимедийку GKUI тоже обновили и теперь она умеет подключаться к умным часам Geely X Watch.

  • Базовый 141-сильный бензиновый атмосферник 2.0 заменили «турботройкой» 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Н·м), которая также устанавливается на Volvo XC40. Он сочетается с шести­ступенчатой «механикой». Старший 184-сильный 1.8 теперь развивает 300 Н·м крутящего момента вместо прежних 285 Н·м, а шести­ступенчатый «автомат» уступил место семиступен­чатому «роботу» с двумя сцеплениями.

В Китае Geely Boyue Pro начнут продавать осенью 2019 года. О дате появления обновлённого кроссовера в России пока информации нет. Для нашего рынка Geely Atlas производят на заводе «Белджи» в белорусском Жодино.

Нужно выводить такой Geely на наш рынок?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение