Обновлённый Geely Atlas: крутой салон и турбомотор от Volvo
Николай Андреев
Китайский кроссовер Geely Boyue, который на нашем рынке продаётся под названием Atlas, подвергся масштабному обновлению. После рестайлинга в названии модели появилась приставка Pro.
Из-за полностью новой передней части Boyue Pro стал на 25 миллиметров длиннее (4544 мм). Дверь багажника сделали шире и выше, а порог, наоборот, ниже. На пятой двери также появилась надпись с названием компании вместо логотипа автопроизводителя.
В интерьере полностью изменилось оформление центральной консоли и тоннеля. Цифровая приборка и экран мультимедийной системы увеличились в размере, а селектор трансмиссии стал нефиксируемым. Мультимедийку GKUI тоже обновили и теперь она умеет подключаться к умным часам Geely X Watch.
Базовый 141-сильный бензиновый атмосферник 2.0 заменили «турботройкой» 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Н·м), которая также устанавливается на Volvo XC40. Он сочетается с шестиступенчатой «механикой». Старший
184-сильный 1.8теперь развивает 300 Н·м крутящего момента вместо прежних 285 Н·м, а шестиступенчатый «автомат» уступил место семиступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями.
В Китае Geely Boyue Pro начнут продавать осенью 2019 года. О дате появления обновлённого кроссовера в России пока информации нет. Для нашего рынка Geely Atlas производят на заводе «Белджи» в белорусском Жодино.