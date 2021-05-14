Посмотрите, как работает станция по замене батарей на электрокарах

Автор видео говорит, что, когда батарея на его электро­мобиле почти разряжа­ется, он при помощи мобиль­ного приложения ищет ближайшую доступную станцию по замене. Приложе­ние показы­вает не только коорди­наты станции, но и расстояние до неё, а также наличие заряженных аккуму­ляторов. Маршрут до станции можно проложить на мобильном телефоне.

Сама станция внешне напоминает автомойку, при этом процесс замены аккуму­ляторов полностью автомати­зирован. Автор утверждает, что станция оснащена множеством детекторов, включая датчики дыма и огня, чтобы исключить вероят­ность возгорания батарей.

Решение Geely не заряжать аккумуляторы, а просто менять их названо «умным, удобным, быстрым и дешёвым», хотя стои­мость услуги автор не озвучил.

Geely, по данным издания InsideEVs, планирует запустить до 100 аналогичных станций в Китае уже к концу нынешнего года. В компании считают, что преду­смотренная конструкцией электро­мобилей возмож­ность замены батарей делает их эксплу­атацию более комфортной, так как владельцам не приходится ждать, пока аккуму­ляторы зарядятся. Издание отмечает, что такое решение заставляет усложнять конструкцию электро­мобилей, что, в свою очередь, не слишком положи­тельно сказы­вается на их стоимости.