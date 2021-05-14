Посмотрите, как работает станция по замене батарей на электрокарах
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Geely UnCut появилось видео, в подробностях иллюстрирующее технологию почти мгновенного пополнения энергозапаса аккумуляторов электромобилей. Весь процесс занимает не более минуты, так как разряженную батарею не подключают к источнику электричества, а просто меняют на «полную».
Автор видео говорит, что, когда батарея на его электромобиле почти разряжается, он при помощи мобильного приложения ищет ближайшую доступную станцию по замене. Приложение показывает не только координаты станции, но и расстояние до неё, а также наличие заряженных аккумуляторов. Маршрут до станции можно проложить на мобильном телефоне.
Сама станция внешне напоминает автомойку, при этом процесс замены аккумуляторов полностью автоматизирован. Автор утверждает, что станция оснащена множеством детекторов, включая датчики дыма и огня, чтобы исключить вероятность возгорания батарей.
Решение Geely не заряжать аккумуляторы, а просто менять их названо «умным, удобным, быстрым и дешёвым», хотя стоимость услуги автор не озвучил.
Geely, по данным издания InsideEVs, планирует запустить до 100 аналогичных станций в Китае уже к концу нынешнего года. В компании считают, что предусмотренная конструкцией электромобилей возможность замены батарей делает их эксплуатацию более комфортной, так как владельцам не приходится ждать, пока аккумуляторы зарядятся. Издание отмечает, что такое решение заставляет усложнять конструкцию электромобилей, что, в свою очередь, не слишком положительно сказывается на их стоимости.
В Европе системой замены батарей оснащается, к примеру, гиперкар Lotus Evija: в его конструкции эту функцию предусмотрели для использования главным образом во время пит-стопов на гоночных трассах.