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Посмотрите, как работает станция по замене батарей на электрокарах

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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале Geely UnCut появилось видео, в подроб­ностях иллюстри­рующее техно­логию почти мгновен­ного попол­нения энерго­запаса аккуму­ляторов электро­мобилей. Весь процесс занимает не более минуты, так как разряженную батарею не подключают к источнику электри­чества, а просто меняют на «полную».

  • Автор видео говорит, что, когда батарея на его электро­мобиле почти разряжа­ется, он при помощи мобиль­ного приложения ищет ближайшую доступную станцию по замене. Приложе­ние показы­вает не только коорди­наты станции, но и расстояние до неё, а также наличие заряженных аккуму­ляторов. Маршрут до станции можно проложить на мобильном телефоне.

  • Сама станция внешне напоминает автомойку, при этом процесс замены аккуму­ляторов полностью автомати­зирован. Автор утверждает, что станция оснащена множеством детекторов, включая датчики дыма и огня, чтобы исключить вероят­ность возгорания батарей.

  • Решение Geely не заряжать аккумуляторы, а просто менять их названо «умным, удобным, быстрым и дешёвым», хотя стои­мость услуги автор не озвучил.

  • Geely, по данным издания InsideEVs, планирует запустить до 100 аналогичных станций в Китае уже к концу нынешнего года. В компании считают, что преду­смотренная конструкцией электро­мобилей возмож­ность замены батарей делает их эксплу­атацию более комфортной, так как владельцам не приходится ждать, пока аккуму­ляторы зарядятся. Издание отмечает, что такое решение заставляет усложнять конструкцию электро­мобилей, что, в свою очередь, не слишком положи­тельно сказы­вается на их стоимости.

  • В Европе системой замены батарей оснащается, к примеру, гиперкар Lotus Evija: в его конструкции эту функцию преду­смотрели для использо­вания главным образом во время пит-стопов на гоночных трассах.

Заряжать, но дёшево, или менять, но быстро?

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