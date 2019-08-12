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Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с Яндекс.Авто

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Николай Андреев

  • Мультимедийная система Яндекс устанавливается на Geely Atlas с завода и доступна только в топовой комплектации Luxury — с бензиновым 1,8-литровым турбо­мотором мощностью 184 л.с., шести­ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

  • Доплата за комплекс составляет всего 15 000 ₽.

  • С помощью Яндекс.Авто можно прокладывать маршруты в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку, общаться с голосовым помощником Алисой и пользоваться другими сервисами Яндекса. Безлимитная подписка на сервисы оплачена сроком один год, а для других ресурсов действует ограничение по трафику в размере два гигабайта в месяц. Комплекс работает в сетях 4G.

  • Помимо новой мультимедийки, у Geely Atlas в комплектации Luxury будет свето­диодная оптика, 18-дюймовые колёса, шесть подушек безопас­ности, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, отделка сидений искус­ственной кожей (передние — с электро­регулировками) и двухзонный климат-контроль.

  • Продажи Geely Atlas с Яндекс.Авто уже начались. Модель производят на заводе «Белджи» в белорусском Жодино. Начальная стоимость кроссовера со 139-сильным двухлитровым «атмосферником» составляет 1 114 990 ₽, а с 1,8-литровой «турбочетвёркой» Atlas обойдётся минимум в 1 464 990 ₽.

Доплатили бы 15 тысяч за Яндекс.Авто?

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