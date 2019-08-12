Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с Яндекс.Авто

Мультимедийная система Яндекс устанавливается на Geely Atlas с завода и доступна только в топовой комплектации Luxury — с бензиновым 1,8-литровым турбо­мотором мощностью 184 л.с., шести­ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Доплата за комплекс составляет всего 15 000 ₽.

С помощью Яндекс.Авто можно прокладывать маршруты в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку, общаться с голосовым помощником Алисой и пользоваться другими сервисами Яндекса. Безлимитная подписка на сервисы оплачена сроком один год, а для других ресурсов действует ограничение по трафику в размере два гигабайта в месяц. Комплекс работает в сетях 4G.

Помимо новой мультимедийки, у Geely Atlas в комплектации Luxury будет свето­диодная оптика, 18-дюймовые колёса, шесть подушек безопас­ности, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, отделка сидений искус­ственной кожей (передние — с электро­регулировками) и двухзонный климат-контроль.