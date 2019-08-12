Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с Яндекс.Авто
Николай Андреев
Мультимедийная система Яндекс устанавливается на Geely Atlas с завода и доступна только в топовой комплектации Luxury — с бензиновым 1,8-литровым турбомотором мощностью 184 л.с., шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Доплата за комплекс составляет всего
15 000 ₽.
С помощью Яндекс.Авто можно прокладывать маршруты в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку, общаться с голосовым помощником Алисой и пользоваться другими сервисами Яндекса. Безлимитная подписка на сервисы оплачена сроком один год, а для других ресурсов действует ограничение по трафику в размере два гигабайта в месяц. Комплекс работает в сетях 4G.
Помимо новой мультимедийки, у Geely Atlas в комплектации Luxury будет светодиодная оптика, 18-дюймовые колёса, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, отделка сидений искусственной кожей (передние — с электрорегулировками) и двухзонный климат-контроль.
Продажи Geely Atlas с Яндекс.Авто уже начались. Модель производят на заводе «Белджи» в белорусском Жодино. Начальная стоимость кроссовера со 139-сильным двухлитровым «атмосферником» составляет 1 114 990 ₽, а с 1,8-литровой «турбочетвёркой» Atlas обойдётся минимум в 1 464 990 ₽.