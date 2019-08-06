Кроссоверы Geely начали оснащать мультимедийкой Яндекс.Авто
Николай Андреев
Китайская компания Geely объявила о начале сотрудничества с российским Яндексом. Они договорились, что на кроссоверы Atlas уже с завода будут устанавливать мультимедийную систему Яндекс.Авто.
Новую мультимедийку получат кроссоверы, которые оснащены бензиновой 1,8-литровой «турбочетвёркой» мощностью 184 лошадиные силы. С помощью Яндекс.Авто появится возможность строить маршруты в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку и использовать голосовой помощник Алису.
Продажи Geely Atlas с новой мультимедийной системой начнутся 12 августа. Тогда же объявят цены на кроссовер.
Geely Atlas для российского рынка выпускают на заводе «Белджи» в белорусском Жодино. Базовая стоимость кроссовера со 139-сильным двухлитровым «атмосферником» составляет 1 114 990 рублей, а с 1,8-литровым турбомотором Atlas обойдётся минимум в 1 464 990 рублей.