Обновлённый Geely Atlas для России: «турботройка» Volvo и три коробки передач на выбор

Geely Atlas Pro сертифицирован только с 1,5-литровым бензиновым трёх­цилиндровым турбомотором мощностью 177 л.с. (255 Н·м), который также устанав­ливается на Volvo XC40. На китайском кроссовере двигатель может работать на бензине АИ-92.

На выбор покупателям предложат три коробки передач. Для передне­приводного кроссовера доступны шести­ступен­чатая «механика» и семиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями, работающими в масляной ванне. Полноприводная модифи­кация пред­полагает установку традици­онного «автомата» с гидро­транс­форматором и шестью передачами.