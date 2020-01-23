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Обновлённый Geely Atlas для России: «турботройка» Volvo и три коробки передач на выбор

Новости

Николай Андреев

В базе Росстандарта появились сертифи­кационные документы на модерни­зиро­ванный Geely Atlas. У китайского кроссовера полностью измени­лась моторная гамма, а в названии теперь есть приставка Pro.

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  • Geely Atlas Pro сертифицирован только с 1,5-литровым бензиновым трёх­цилиндровым турбомотором мощностью 177 л.с. (255 Н·м), который также устанав­ливается на Volvo XC40. На китайском кроссовере двигатель может работать на бензине АИ-92.

  • На выбор покупателям предложат три коробки передач. Для передне­приводного кроссовера доступны шести­ступен­чатая «механика» и семиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями, работающими в масляной ванне. Полноприводная модифи­кация пред­полагает установку традици­онного «автомата» с гидро­транс­форматором и шестью передачами.

  • При обновлении Geely Atlas получил новую переднюю часть и модерни­зированную дверь багажника, которая стала шире и выше. В салоне полностью измени­лось оформ­ление центральной консоли и тоннеля, а цифровая приборная панель и дисплей мульти­медийной системы увеличились в размерах.

О дате начала российских продаж Geely Atlas Pro пока информации нет. Модерни­зиро­ванный кроссовер будут поставлять в Россию с китайского завода, тогда как нынешний Atlas производят на заводе «Белджи» в белорус­ском Жодино.

С какой коробкой передач взяли бы Geely Atlas Pro?

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