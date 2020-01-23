Обновлённый Geely Atlas для России: «турботройка» Volvo и три коробки передач на выбор
Николай Андреев
В базе Росстандарта появились сертификационные документы на модернизированный Geely Atlas. У китайского кроссовера полностью изменилась моторная гамма, а в названии теперь есть приставка Pro.
Geely Atlas Pro сертифицирован только с 1,5-литровым бензиновым трёхцилиндровым турбомотором мощностью 177 л.с. (255 Н·м), который также устанавливается на Volvo XC40. На китайском кроссовере двигатель может работать на бензине
АИ-92.
На выбор покупателям предложат три коробки передач. Для переднеприводного кроссовера доступны шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. Полноприводная модификация предполагает установку традиционного «автомата» с гидротрансформатором и шестью передачами.
При обновлении Geely Atlas получил новую переднюю часть и модернизированную дверь багажника, которая стала шире и выше. В салоне полностью изменилось оформление центральной консоли и тоннеля, а цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы увеличились в размерах.
О дате начала российских продаж Geely Atlas Pro пока информации нет. Модернизированный кроссовер будут поставлять в Россию с китайского завода, тогда как нынешний Atlas производят на заводе «Белджи» в белорусском Жодино.