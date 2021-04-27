Geely будет продавать в России новый кроссовер вместо Atlas: что о нём известно
Дмитрий Елизаров
Российский офис Geely подтвердил, что вседорожник Atlas уже в третьем квартале нынешнего года уступит своё место модернизированной модели под названием Atlas Pro. При этом некоторое время оба вседорожника будут продаваться параллельно. Новинке обещаны интеллектуальный полный привод и новая медиасистема с большим экраном.
Среди опций, которые окажутся доступны для нового кроссовера, официально упомянуты возможность выбора из четырёх режимов вождения, 12,3-дюймовый экран медиасистемы и комплекс водительских ассистентов. В него войдут адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора.
Технических деталей компания пока не разглашает, однако они стали известны больше года назад после публикации сертификационных документов на Geely Atlas Pro. Вседорожник получит полуторалитровую «турботройку» от Volvo с отдачей 177 л.с. и 255 Нм (сейчас — три мотора мощностью от 139 до 184 л.с.) и сразу три коробки передач. Переднеприводные версии Atlas Pro можно будет оснастить шестиступенчатой «механикой» либо «роботом» на семь ступеней, полноприводной положен только шестидиапазонный «автомат».
Помимо изменений в моторной гамме Geely Atlas Pro будет отличаться новой внешностью и серьёзно переработанным салоном. Детали комплектаций, как и цены, компания обещает объявить ближе к началу приёма заказов. Сейчас Geely Atlas, который долгое время считался самой популярной моделью китайского происхождения в России, стоит минимум
1 359 990рублей за версию с двухлитровым атмосферным мотором и шестиступенчатой «механикой».
На родине Geely Atlas, между тем, уже обновлена и версия кроссовера предыдущего поколения. У неё собственные внешность и интерьер, а также моторная гамма, которая состоит из двух вариантов 1,8-литрового мотора на 163 и 184 л.с.