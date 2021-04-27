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Geely будет продавать в России новый кроссовер вместо Atlas: что о нём известно

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Дмитрий Елизаров

Российский офис Geely подтвердил, что вседорожник Atlas уже в третьем квартале нынешнего года уступит своё место модерни­зированной модели под названием Atlas Pro. При этом некоторое время оба вседорожника будут прода­ваться парал­лельно. Новинке обещаны интеллекту­альный полный привод и новая медиасистема с большим экраном.

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  • Среди опций, которые окажутся доступны для нового кроссовера, официально упомянуты возможность выбора из четырёх режимов вождения, 12,3-дюймовый экран медиасистемы и комплекс водитель­ских ассистентов. В него войдут адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора.

  • Технических деталей компания пока не разглашает, однако они стали известны больше года назад после публикации серти­фикаци­онных документов на Geely Atlas Pro. Вседорожник получит полутора­литровую «турботройку» от Volvo с отдачей 177 л.с. и 255 Нм (сейчас — три мотора мощностью от 139 до 184 л.с.) и сразу три коробки передач. Передне­приводные версии Atlas Pro можно будет оснастить шести­ступенчатой «механикой» либо «роботом» на семь ступеней, полно­приводной положен только шести­диапазонный «автомат».

  • Помимо изменений в моторной гамме Geely Atlas Pro будет отличаться новой внешностью и серьёзно перера­ботанным салоном. Детали комплектаций, как и цены, компания обещает объявить ближе к началу приёма заказов. Сейчас Geely Atlas, который долгое время считался самой популярной моделью китайского происхож­дения в России, стоит минимум 1 359 990 рублей за версию с двухлитровым атмосферным мотором и шестиступен­чатой «механикой».

  • На родине Geely Atlas, между тем, уже обновлена и версия кроссовера предыдущего поколения. У неё собственные внешность и интерьер, а также моторная гамма, которая состоит из двух вариантов 1,8-литрового мотора на 163 и 184 л.с.

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