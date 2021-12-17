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Geely запатентовала в Китае ещё один пикап. Возможно, он электрический

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Кирилл Малышев

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На портале Pconline.com.cn опубликованы патентные рисунки нового пикапа от Geely Group. Есть основания полагать, что он окажется чисто электрическим, пишут «Китайские автомобили».

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  • Решётка радиатора нарисована «непрозрачной». Воздухозаборник в бампере тоже сплошной, и он слишком мал, чтобы пропускать достаточно воздуха для ДВС. Что касается боковых воздухозаборников, то они на подавляющем большинстве машин (если это только не суперкар), играют роль чистой бутафории.
  • Сзади не видно патрубков выхлопной системы. Это тоже сигнал о возможной «зелёной» сущности машины. Однако не гарантия: сейчас модно прятать наконечники выпускной системы вглубь.
  • Сложно судить об истинных размерах машины по рисункам. Отсутствие стационарных подножек может свидетельствовать о том, что модель окажется компактной. Классические рамные пикапы без этой детали не обходятся. Небольшими выглядят и колёса.
  • Интересная деталь: задние фонари соединены перемычкой. Решение модное среди легковых машин и кроссоверов, а вот на пикапах его прежде видеть не доводилось. Это можно расценивать как ещё один сигнал о том, что грузовичок максимально близок к легковушкам.
  • Никакой информации о платформе или силовой установке нет. Неизвестен даже бренд, который будет нести автомобиль. Кандидатов в структуре Geely Group три. Maple специализируется на электрокарах, Farizon делает коммерческие машины. Плюс готовится абсолютно новая марка специально под электрические пикапы.

На российский рынок готовится выйти пикап от Dongfeng. Его сертификация близится к завершению. Однако неясно, какое имя он получит вместо родного Rich 6. Машина является официальной копией японского Nissan Navara, который в последнем поколении в России не продавался.

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