Как могла бы выглядеть новая «Буханка»: версия российского дизайнера

Geely выведет на рынок Белоруссии дальнобойный электрохэтч размером с Kia XCeed
Новости

Дмитрий Елизаров

Завод «БелДжи» в белорусском Жодино начал сертификацию пятидверки Geely Geometry С — это электромобиль, который, как уточняют «Китайские автомобили», выйдет на местный рынок уже в четвёртом квартале года. Ожидается, что цена Geometry C окажется эквивалентной 2,2 миллиона российских рублей.

1/3
  • При длине 4432 миллиметра и ширине 1833 миллиметра пятидверка сопоставима по габаритам, к примеру, с Kia XCeed, хотя несколько выше этой модели и имеет более серьёзную колёсную базу — она составляет 2,7 метра.
  • Ожидается, что на рынке Белоруссии электромобиль будет комплекто­ваться только одним мотором, развивающим 204 л.с. и 310 Нм, — с таким двигателем Geometry C ускоряется до 100 км﻿/﻿ч примерно за 7 секунд. При этом ёмкость аккумулятора можно будет выбирать. С 53-киловаттной батареей пятидверка проедет без подзарядки 400 километров, с более ёмкой 70-киловаттной — уже 550 километров.
  • О полномасштабной сборке электрокаров Geely в стране речи пока не идёт: завод ограничился адаптацией ряда параметров модели к местным условиям эксплуатации. В первую очередь это разъём порта для зарядки и интерфейс мультимедиа­системы.

Суббренд Geometry, запущенный концерном Geely в 2019 году для электро­мобилей, считается премиальным. Первой моделью этой марки стал седан Geometry A, который, как и Geometry C, оснащается единственным электро­мотором — но его отдача составляет 163 л.с. До 2025 года линейка Geometry должна вырасти до десяти моделей.

Как считаете, пригодились бы у нас электрокары Geely?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение