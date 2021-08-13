Geely выведет на рынок Белоруссии дальнобойный электрохэтч размером с Kia XCeed

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Дмитрий Елизаров
Завод «БелДжи» в белорусском Жодино начал сертификацию пятидверки Geely Geometry С — это электромобиль, который, как уточняют «Китайские автомобили», выйдет на местный рынок уже в четвёртом квартале года. Ожидается, что цена Geometry C окажется эквивалентной 2,2 миллиона российских рублей.
Суббренд Geometry, запущенный концерном Geely в 2019 году для электромобилей, считается премиальным. Первой моделью этой марки стал седан Geometry A, который, как и Geometry C, оснащается единственным электромотором — но его отдача составляет 163 л.с. До 2025 года линейка Geometry должна вырасти до десяти моделей.