Geely выведет на рынок Белоруссии дальнобойный электрохэтч размером с Kia XCeed

При длине 4432 миллиметра и ширине 1833 миллиметра пятидверка сопоставима по габаритам, к примеру, с Kia XCeed, хотя несколько выше этой модели и имеет более серьёзную колёсную базу — она составляет 2,7 метра.

Ожидается, что на рынке Белоруссии электромобиль будет комплекто­ваться только одним мотором, развивающим 204 л.с. и 310 Нм, — с таким двигателем Geometry C ускоряется до 100 км﻿/﻿ч примерно за 7 секунд. При этом ёмкость аккумулятора можно будет выбирать. С 53-киловаттной батареей пятидверка проедет без подзарядки 400 километров, с более ёмкой 70-киловаттной — уже 550 километров.

О полномасштабной сборке электрокаров Geely в стране речи пока не идёт: завод ограничился адаптацией ряда параметров модели к местным условиям эксплуатации. В первую очередь это разъём порта для зарядки и интерфейс мультимедиа­системы.

Суббренд Geometry, запущенный концерном Geely в 2019 году для электро­мобилей, считается премиальным. Первой моделью этой марки стал седан Geometry A, который, как и Geometry C, оснащается единственным электро­мотором — но его отдача составляет 163 л.с. До 2025 года линейка Geometry должна вырасти до десяти моделей.