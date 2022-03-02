Компания Geely показала «крутой» спортседан для молодёжи Китая

Компания пока не опубликовала ни изображений интерьера, ни технических деталей касательно Binrui Cool. Стандартный Geely Binrui при длине 4680 миллиметров имеет колёсную базу 2670 миллиметров, то есть

почти идентичен по габаритам российской Skoda Octavia. Единственный двигатель, который устанавливается на модель на рынке

Китая, при объёме 1,4 литра развивает 141 л.с. и 235 Нм и может работать как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Максимальная скорость такого седана — 200 км﻿/﻿ч, цена — от 74 800 юаней (11,8 тысячи долларов).