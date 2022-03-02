Компания Geely показала «крутой» спортседан для молодёжи Китая

Компания Geely опубликовала первые фотографии нового седана под названием Binrui Cool (Cool — с английского «крутой»), который поступит в продажу в ближайшее время. Судя по названию, новинка станет более эффектной (и, возможно, более мощной) модификацией четырёхдверки Geely Binrui, уже присутствующей на китайском рынке и ориентированной на молодёжь. По данным AutoHome, стандартный седан оснащается только одним мотором мощностью 141 л.с., а технические характеристики Binrui Cool пока не опубликованы.
- Geely Binrui Cool внешне серьёзно отличается от стандартного Binrui. Агрессии облику автомобиля добавили, к примеру, за счёт новых бамперов (передний — с развитыми воздухозаборниками и вертикальными вставками), альтернативного капота с ярко выраженным рельефом и некоего подобия антикрыла на крышке багажника.
- Кроме того, седан получил 17-дюймовые колёсные диски, сквозь которые хорошо видны цветные тормозные суппорты. Графика светодиодной оптики Binrui также была доработана.
- Компания пока не опубликовала ни изображений интерьера, ни технических деталей касательно Binrui Cool. Стандартный Geely Binrui при длине 4680 миллиметров имеет колёсную базу 2670 миллиметров, то есть почти идентичен по габаритам российской Skoda Octavia. Единственный двигатель, который устанавливается на модель на рынке Китая, при объёме 1,4 литра развивает 141 л.с. и 235 Нм и может работать как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Максимальная скорость такого седана — 200 км/ч, цена — от 74 800 юаней (11,8 тысячи долларов).
Модель схожего класса недавно представила марка Changan — это первый в премиальной линейке Uni лифтбек под названием Uni‑V. Его базовый мотор заметно мощнее (188 л.с.), но и сама модель дороже: цены на пятидверку начинаются с 108 900 юаней (17,3 тысячи долларов).