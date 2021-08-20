Geely выпустит кроссовер, похожий на Lada Xray. Или на Lexus NX?

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Никакого X-стиля: новой «Ниве» утвердили концепцию дизайна
Бензиновый и электрический Мустанги получили «белую» спецверсию
Дмитрий Елизаров
У кроссовера Geely Atlas Pro на домашнем рынке появится новая модификация под названием Pro X: как пишет Xcar, официальная премьера новинки состоится 27 августа. Однако первые фото кроссовера уже опубликованы, и на них отчётливо различимо оформление передней части Atlas Pro в X‑стиле, напоминающем дизайн Lada.
Кроссовер Geely Atlas Pro для российского рынка был анонсирован летом нынешнего года и сейчас стоит минимум 2 119 900 рублей за исполнение с полуторалитровой «турбочетвёркой» на 177 л.с. и семиступенчатым «роботом». Пока к предзаказу предлагаются только дорогие комплектации, но в будущем не исключено появление более доступных версий.