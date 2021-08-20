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Geely выпустит кроссовер, похожий на Lada Xray. Или на Lexus NX?
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Дмитрий Елизаров

У кроссовера Geely Atlas Pro на домашнем рынке появится новая модификация под названием Pro X: как пишет Xcar, официальная премьера новинки состоится 27 августа. Однако первые фото кроссовера уже опубликованы, и на них отчётливо различимо оформление передней части Atlas Pro в X‑стиле, напоминающем дизайн Lada.

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  • Atlas Pro X обзавёлся новым массивным бампером с С‑образными вставками по бокам. Схожее решение служит одной из основ дизайнерской стилистики марки Lada, применяется такой подход и дизайнерами бренда Mitsubishi. А отсылкой к фирменному стилю Lexus можно считать, к примеру, ячеистое наполнение новой радиаторной решётки и общую её веретено­образную форму.
  • Ожидается, что изменённые очертания бампера и решётки станут основным отличием новой модификации Atlas Pro. К ним добавится слегка скорректированная форма задних фонарей, но в остальном новый кроссовер будет повторять уже имеющиеся модификации. Издание предполагает, что новая версия будет ориенти­рована на молодых покупателей, ценящих необычный дизайн.
  • Atlas Pro X будут комплектовать общим для семейства турбомотором объёмом 1,8 литра, развивающим 184 л.с. и 300 Нм. Ассистирует ему семи­ступенчатый «робот» с «мокрыми» сцеплениями.

Кроссовер Geely Atlas Pro для российского рынка был анонсирован летом нынешнего года и сейчас стоит минимум 2 119 900 рублей за исполнение с полутора­литровой «турбо­четвёркой» на 177 л.с. и семиступен­чатым «роботом». Пока к предзаказу предлагаются только дорогие комплектации, но в будущем не исключено появление более доступных версий.

Как считаете, похоже на Lada?

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