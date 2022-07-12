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Новый Geely Coolray рассекречен официально: агрессивная внешность и другой мотор

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера, который выйдет на местный рынок под именем Binyue Cool — то есть, станет преемником нынешнего Coolray. Судя по фотографиям, вседорожник сохранит узнаваемый стиль, но экстерьер его будет полностью переработан в соответствии с нынешним стилистическим каноном. По данным AutoHome, вместе с Binyue Cool дебютирует новый полуторалитровый турбомотор.

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  • Новый кроссовер Geely получит заметно более агрессивное оформление передней части с развитым бампером, огромной решёткой радиатора и угловатыми вставками по бокам. На корме появятся как минимум новая светотехника и оригинальный «трёхмерный» спойлер.
  • Пока опубликованы только схематические изображения интерьера, но издание «Китайские автомобили» утверждает, что его практически полностью перенесут на кроссовер с дебютировавшего недавно седана Binrui Cool.
  • Geely Binyue Cool слегка увеличится в размерах по сравнению с нынешним Coolray: его габариты составят 4380x1800x1609 миллиметров при колёсной базе 2,6 метра. Новая «турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра сможет развивать до 181 л.с., что позволит вседорожнику ускоряться до 200 км/ч.
  • Прочие технические характеристики Geely обнародует, очевидно, ближе к старту продаж, дата которого пока не названа. Предположительно Binyue Cool выйдет на домашний рынок уже в нынешнем году.

Ранее в Сети появились изображения ещё одного нового кроссовера Geely. Сейчас он известен под обозначением FX-11, но по ряду предположений его серийная версия окажется новым поколением вседорожника Atlas.

Что круче — такой Coolray или то, что сейчас продаётся в России?

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