Новый Geely Coolray рассекречен официально: агрессивная внешность и другой мотор

Компания Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера, который выйдет на местный рынок под именем Binyue Cool — то есть, станет преемником нынешнего Coolray. Судя по фотографиям, вседорожник сохранит узнаваемый стиль, но экстерьер его будет полностью переработан в соответствии с нынешним стилистическим каноном. По данным AutoHome, вместе с Binyue Cool дебютирует новый полуторалитровый турбомотор.