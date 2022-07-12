Новый Geely Coolray рассекречен официально: агрессивная внешность и другой мотор

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Дмитрий Елизаров
Компания Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера, который выйдет на местный рынок под именем Binyue Cool — то есть, станет преемником нынешнего Coolray. Судя по фотографиям, вседорожник сохранит узнаваемый стиль, но экстерьер его будет полностью переработан в соответствии с нынешним стилистическим каноном. По данным AutoHome, вместе с Binyue Cool дебютирует новый полуторалитровый турбомотор.
Ранее в Сети появились изображения ещё одного нового кроссовера Geely. Сейчас он известен под обозначением FX-11, но по ряду предположений его серийная версия окажется новым поколением вседорожника Atlas.