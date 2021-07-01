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Компания Geely хотела выйти на биржу STAR, но её признали «недостаточно высокотехнологичной»

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Герман Князев

Китайский автогигант Geely не пустили на STAR Market — шанхайскую фондовую биржу высоких технологий и науки. Регулирующие органы посчитали компанию недостаточно «высокотехнологичной» для новой биржи, сообщает Bloomberg. Geely планировала привлечь инвестиции за счёт выпуска акций в юанях на STAR Market, однако теперь ей придётся изменить планы. Впрочем, по словам исполнительного директора компании Дэниела Ли, у Geely множество других возможностей найти дополнительные средства.

  • Новость об отзыве заявки в STAR Market вызвала падение акций компании на 3,4% на гонконгской бирже.
  • В активах Geely не менее двух десятков различных компаний — от транспортных сервисов до нескольких автомобильных брендов. Компания планирует выручить 20 миллиардов долларов за счёт выпуска акций Volvo на стокгольмской фондовой бирже. Geely владеет шведским автопроизводителем с 2010 года.
  • С начала этого года продажи компании сократились на 15% из-за дефицита полупроводниковых компонентов, однако итоговые показатели за год, как прогнозирует компания, окажутся лучше, чем в 2019 или 2020 году — планируется выпустить 2,2 миллиона автомобилей.
  • Одной из точек роста Geely считает рынок электромобилей и беспилотников. По словам Ли, потенциальные инвесторы обратились к компании по поводу её нового подразделения электромобилей, Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd. Zeekr играет ключевую роль в планах компании довести долю электромобилей в общих продажах до 20% к 2025 году. Первой моделью бренда станет Zeekr 001, продажи этого электрокара начнутся уже в октябре.
  • Geely планирует выпустить свои беспилотные автомобили и не против сотрудничества с Apple, однако от американской корпорации пока не поступало предложений, сказал Ли. «Geely открыта к партнёрству со всеми стратегическими промышленными и интернет-лидерами», — отметил он в интервью Bloomberg. 
  • В России Geely вскоре выпустит новый гибридный кроссовер Atlas Pro, цена которого составит 2,2 миллиона рублей. Приём заказов уже открыт, у дилеров машины появятся 2 августа.
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