Компания Geely привязала цены на автомобили для России к курсу юаня

Компания Geely возобновляет поставки автомобилей в российские дилерские центры. Однако в телеграм-канале Carintrade со ссылкой на сведения от дилеров сообщается, что продавать их будут по цене, привязанной к текущему курсу юаня. В самой компании Geely Журналу Авто.ру предложили уточнять конкретные цены на автомобили непосредственно в дилерских центрах, добавив, что они будут указаны в рублях.
- К примеру, по данным телеграм-канала, кроссовер Geely Coolray стоит теперь от 122 689 до 147 441 юаней в рублёвом эквиваленте без учёта возможных дилерских наценок. На сегодня, согласно текущему курсу, это от 2 336 000 до 2 807 000 рублей.
- Кроссовер предлагается в России с одним турбомотором объёмом 1,5 литра и с одной коробкой передач — семиступенчатым «роботом» в трёх базовых комплектациях. По состоянию на конец января Coolray стоил по официальным данным стоил от 1 471 990 до 1 761 990 рублей. При заказе автомобиля срок поставки составит 10 дней.
- С официального сайта марки в России на данный момент удалены прайс-листы и конфигураторы на все модели: там, где ранее располагалась информация о стоимости машин, содержится то же предложение уточнять её у официальных дилеров. Обнаружить данные о ценах на автомобили на сайтах дилерских центров Geely также не удалось. При этом в компании подтвердили Журналу Авто.ру, что вскоре возобновят поставки автомобилей.
О приостановках поставок новых автомобилей в Россию Geely сообщала в начале марта. Связывали это тогда с нестабильной экономической ситуацией и сложностями в логистике. Ещё одна китайская марка Chery возобновила приём платежей от дилеров в счёт поставки новых машин, но цены при этом выросли в среднем на 15%.