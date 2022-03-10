Компания Geely привязала цены на автомобили для России к курсу юаня

С официального сайта марки в России на данный момент удалены прайс-листы и конфигураторы на все модели: там, где ранее располагалась информация о стоимости машин, содержится то же предложение уточнять её у официальных дилеров. Обнаружить данные о ценах на автомобили на сайтах дилерских центров

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также не удалось. При этом в компании подтвердили Журналу Авто.ру, что вскоре возобновят поставки автомобилей.