Компания Geely приостановила поставки автомобилей российским дилерам

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Ford приостановил работу в России
На Авто.ру выставили на продажу новую «Волгу», выпущенную 26 лет назад
Компания Geely, как и целый ряд других производителей, приостановила поставки автомобилей в дилерские центры. Как заявили Журналу Авто.ру в компании, сделано это для оценки экономической ситуации. Geely стала второй маркой китайского происхождения, которая объявила о паузе в поставках.
Ранее о приостановке операций для российского рынка объявила компания Chery. Уже доставленные дилерам автомобили будут продавать в штатном режиме, однако закупка новых поставлена на паузу для формирования новых прайс-листов.