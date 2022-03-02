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Компания Geely приостановила поставки автомобилей российским дилерам

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Дмитрий Елизаров

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Компания Geely, как и целый ряд других производителей, приостановила поставки автомобилей в дилерские центры. Как заявили Журналу Авто.ру в компании, сделано это для оценки экономической ситуации. Geely стала второй маркой китайского происхождения, которая объявила о паузе в поставках.

  • Согласно заявлению компании, дилерские центры Geely могут продавать автомобили, ещё имеющиеся на складах. Однако цены на них предлагается уточнять у самих дилеров.
  • Новые автомобили, судя по всему, не будут появляться в дилерских центрах до того, как компания пересмотрит свою экономическую политику. В Geely утверждают, что данные о новых ценах и возобновлении поставок машин могут появиться в течение недели.
  • Помимо нестабильной ситуации на рынке, Geely в качестве причины приостановки отгрузок упоминает и «трудности в сфере логистики». Повлияет ли нынешнее положение на планы Geely по выводу на российский рынок большого кроссовера Monjaro (на фото), пока неизвестно.

Ранее о приостановке операций для российского рынка объявила компания Chery. Уже доставленные дилерам автомобили будут продавать в штатном режиме, однако закупка новых поставлена на паузу для формирования новых прайс-листов.

Как думаете, сохранится спрос на китайские автомобили в случае подорожания?

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