Седан Geely Preface обновился и получил спецсерию

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Марка Geely показала эффектный интерьер новейшего седана Preface
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Кирилл Малышев
В Китае открылся приём заказов на седан Geely Preface 2023 модельного года. Вышедшей два года назад модели слегка изменили внешность и придумали новую спецсерию, пишет портал AutoHome.
В начале апреля партию седанов Geely Preface заметили в Белоруссии, где на заводе «БелДжи» собирают кроссоверы китайской марки. Предполагается, что автомобили привезли для изучения спроса. Официально о возможности продаж в Белоруссии и России седанов Preface представительство бренда ничего не упоминало.