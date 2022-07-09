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Седан Geely Preface обновился и получил спецсерию

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Кирилл Малышев

В Китае открылся приём заказов на седан Geely Preface 2023 модельного года. Вышедшей два года назад модели слегка изменили внешность и придумали новую спецсерию, пишет портал AutoHome.

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  • У седана немного видоизменились бамперы, узор решётки радиатора и оптики. Габариты автомобиля при этом остались прежними: 4785х1869х1469 миллиметров при колёсной базе 2800 миллиметров.
  • Специальная комплектация будет выполнена в бирюзово-голубом цвете. Кузов украсят спойлером и четырьмя выхлопными патрубками. Салон в сером и бирюзовом тонах отделан сочетанием кожи с алькантарой. Исключительность подчёркивают контрастная строчка и тиснение.
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  • Турбомотору 2.0 мощностью 190 лошадиных сил, как и прежде, ассистирует 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Просят за посвежевший Geely Preface от 127,7 до 142,7 тысячи юаней (от 1,19 миллиона до 1,32 миллиона рублей).

В начале апреля партию седанов Geely Preface заметили в Белоруссии, где на заводе «БелДжи» собирают кроссоверы китайской марки. Предполагается, что автомобили привезли для изучения спроса. Официально о возможности продаж в Белоруссии и России седанов Preface представительство бренда ничего не упоминало.

Хотели бы видеть на рынке китайские седаны и хэтчбеки?

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