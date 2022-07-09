Седан Geely Preface обновился и получил спецсерию

Турбомотору 2.0 мощностью 190 лошадиных сил, как и прежде, ассистирует 7-ступенчатый « робот » с двумя сцеплениями. Просят за посвежевший Geely Preface от 127,7 до 142,7 тысячи юаней (от 1,19 миллиона до 1,32 миллиона рублей).

В начале апреля партию седанов Geely Preface заметили в Белоруссии, где на заводе «БелДжи» собирают кроссоверы китайской марки. Предполагается, что автомобили привезли для изучения спроса. Официально о возможности продаж в Белоруссии и России седанов Preface представительство бренда ничего не упоминало.