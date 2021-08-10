Новый Toyota Land Cruiser в России получил дизель и подешевел

Geely поможет компании Renault освоить рынок Китая

Новости

Дмитрий Елизаров

Корпорация Renault Group объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с холдингом Geely Automobile. Китайские партнёры помогут Renault вывести на местный рынок гибридные модели. Французы, в свою очередь, пообещали обеспечить Geely поддержку в освоении рынка Южной Кореи при помощи собственной компании Renault Samsung.

Концепт-кар Lynk&Co Zero

  • Какие именно имеются в виду гибриды, пока не уточняется. Неизвестно, идёт ли речь о совместной разработке неких новинок либо о появлении на китайском рынке серийных моделей Renault под брендом Geely. По ещё одной версии, Geely предоставит французским партнёрам свои наработки, которые те могли бы продавать в Китае под брендом Renault.
  • Что касается Южной Кореи, то здесь, согласно официальному заявлению, компания Renault Samsung станет партнёром Geely в процессе локализации моделей на базе платформ, которые сейчас используются для марки Lynk&Co. Никаких деталей, сроков и спецификаций будущие партнёры пока не раскрывают.

Помимо давнего партнёрства с Volvo у корпорации Geely Automobile имеется в активе ещё и совместное предприятие с немецким концерном Daimler. В начале сентября на выставке в Мюнхене будет представлен первый результат этой совместной работы — новый концептуальный кроссовер марки Smart, разработанный альянсом инженеров Geely и дизайнеров Mercedes-Benz.

Volvo, Mercedes-Benz, Renault... Кто следующий?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение