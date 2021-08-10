Geely поможет компании Renault освоить рынок Китая

Какие именно имеются в виду гибриды, пока не уточняется. Неизвестно, идёт ли речь о совместной разработке неких новинок либо о появлении на китайском рынке серийных моделей Renault под брендом Geely. По ещё одной версии, Geely предоставит французским партнёрам свои наработки, которые те могли бы продавать в Китае под брендом Renault.

Что касается Южной Кореи, то здесь, согласно официальному заявлению, компания Renault Samsung станет партнёром Geely в процессе локализации моделей на базе платформ, которые сейчас используются для марки Lynk&Co. Никаких деталей, сроков и спецификаций будущие партнёры пока не раскрывают.

Помимо давнего партнёрства с Volvo у корпорации Geely Automobile имеется в активе ещё и совместное предприятие с немецким концерном Daimler. В начале сентября на выставке в Мюнхене будет представлен первый результат этой совместной работы — новый концептуальный кроссовер марки Smart, разработанный альянсом инженеров Geely и дизайнеров Mercedes-Benz.