Компания Geely показала седан Emgrand L с запасом хода 1300 километров
Дмитрий Елизаров
Седан Geely Emgrand L получил на домашнем рынке новую модификацию с гибридной силовой установкой. Четырёхдверка под названием Emgrand L Hi-X будет оснащаться полуторалитровой «турботройкой» в сочетании с несколькими электромоторами и, как уточняет AutoHome, при полной зарядке батареи и заправке топливного бака сможет проехать до 1300 километров. Расход топлива новинки при этом составит 3,8 литра на 100 километров пути.
- Радикальных внешних отличий от прочих версий гибридная модификация Geely Emgrand L не получила. У седана такие же гигантская радиаторная решётка, оптика и бампер с развитыми вертикальными воздуховодами. Опознать гибрид можно будет по белому логотипу марки (на прочих версиях применяется чёрный) и цветным вставкам на кузове — они появятся, к примеру, на стыке воздухозаборников и решётки. Разработали седану и новые 17-дюймовые колёса с аэродинамичным дизайном.
- На презентационных фотографиях гибрид запечатлён с серо-зелёным интерьером, перекликающимся своими оттенками с цветом кузова (это новый оттенок Aurora White). Издание предполагает, что такая схема оформления может оказаться единственной доступной для новинки. Кроме того, в салоне Emgrand L Hi-X использован компактный джойстик переключения передач вместо традиционного рычага — он получил собственное название Thor. За медиасоставляющую отвечают 10,25-дюймовая панель приборов и центральный дисплей на 12,3 дюйма, обновлять софт можно будет «по воздуху».
- Силовая установка новинки состоит помимо бензинового мотора из электродвигателя и стартер-генератора. Полуторалитровая «турботройка» может как работать генератором, пополняя запас электричества, так и передавать тягу на колёса — для этого предусмотрена трёхступенчатая коробка передач DHT Pro. Разгон до 100 км/ч у седана займёт 6,9 секунды.
Geely Emgrand L Hi-X располагает 245 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Ранее аналогичную установку компания применила на большом кроссовере Xingyue L (он разгоняется до «сотни» на секунду медленнее). Этот вседорожник появится на российском рынке, но под именем Monjaro и с традиционными ДВС.