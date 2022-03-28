Компания Geely показала седан Emgrand L с запасом хода 1300 километров

На презентационных фотографиях гибрид запечатлён с серо-зелёным интерьером, перекликающимся своими оттенками с цветом кузова (это новый оттенок Aurora White). Издание предполагает, что такая схема оформления может оказаться единственной доступной для новинки. Кроме того, в салоне Emgrand L Hi-X использован компактный джойстик переключения переда

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вместо традиционного рычага — он получил собственное название Thor.

За медиасоставляющую отвечают

10,25-дюймовая панель приборов и центральный дисплей на 12,3 дюйма, обновлять софт можно будет «по воздуху».