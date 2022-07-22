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Geely показала большой кроссовер, который может стать новым Atlas

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely опубликовала изображения нового вседорожника, пока известного под обозначением FX11. Торговое название модели пока не озвучено, но ранее сообщалось, что она может занять место кроссовера Atlas нового поколения. По данным AutoHome, новый кроссовер окажется крупнее и получит не только набор турбомоторов, но и гибридную установку.

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  • Габариты будущей новинки — 4670х1900х1705 миллиметров при колёсной базе 2777 миллиметров. Тем самым Geely FX11 примерно на 130 миллиметров длиннее российского Atlas Pro, а между осями у него на 100 миллиметров больше.
  • Внешность вседорожника демонстрирует новое прочтение фирменной дизайнерской стилистики Geely под названием Energy Storm. Кроссовер получил, например, необычную Г-образную оптику с несколькими сегментами спереди и бумерангоподобные задние фонари, массивную решётку радиатора и покатый силуэт с характерными рёбрами на боках. Изображения интерьера пока не опубликованы.
  • Моторная гамма Geely FX11 будет состоять из двух турбомоторов объёмом 1,5 и 2,0 литра. Развивают они 181 и 218 л.с. соответственно и сочетаются с безальтернативным семиступенчатым «роботом». Система полного привода пока не упоминается, как и отдача гибридной установки, но, предположительно, её мощность превысит 240 л.с.
  • В продаже на домашнем рынке Geely FX11 должен появиться ближе к концу нынешнего года.

Ранее компанией была рассекречена обновлённая версия кроссовера, известного в России под именем Coolray. Вседорожник Binye Cool обзавёлся модернизированной внешностью, сдвоенным экраном в салоне и тем же 181-сильным двигателем, который прочат для Geely FX11.

Хотели бы видеть такой Geely в России?

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