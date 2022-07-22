Geely показала большой кроссовер, который может стать новым Atlas

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Дмитрий Елизаров
Компания Geely опубликовала изображения нового вседорожника, пока известного под обозначением FX11. Торговое название модели пока не озвучено, но ранее сообщалось, что она может занять место кроссовера Atlas нового поколения. По данным AutoHome, новый кроссовер окажется крупнее и получит не только набор турбомоторов, но и гибридную установку.
Ранее компанией была рассекречена обновлённая версия кроссовера, известного в России под именем Coolray. Вседорожник Binye Cool обзавёлся модернизированной внешностью, сдвоенным экраном в салоне и тем же 181-сильным двигателем, который прочат для Geely FX11.