Футуристичный салон нового Geely Atlas: первое изображение

Видны на изображении и вертикальные полосы диодной подсветки интерьера, окружающие приборную панель. Вероятнее всего, дисплей панели окажется более традиционным, чем центральный.

Внешне новый кроссовер также смотрится необычно благодаря угловатому кузову с оригинальной светотехникой. Geely FX11 станет заметно крупнее нынешнего Atlas и будет оснащаться двумя бензиновыми моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра на 181 и 218 л.с. соответственно, а также гибридной силовой установкой. По данным AutoHome, полностью рассекретить новинку Geely планирует уже 5 августа, а производство кроссовера стартует в ноябре.