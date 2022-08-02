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Футуристичный салон нового Geely Atlas: первое изображение

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely опубликовала первое изображение интерьера кроссовера, сейчас известного под индексом FX11, — он должен стать преемником нынешней модели Atlas. Судя по фото, салон серийной модели окажется копией интерьера футуристичного концепта Vision Starburst.

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  • На опубликованном изображении хорошо просматриваются то же самое угловатое рулевое колесо и аналогичный центральный экран медиасистемы — он большого размера и имеет вертикальную ориентацию. Кроме того, кроссовер получил очень похожий селектор коробки передач.
  • Видны на изображении и вертикальные полосы диодной подсветки интерьера, окружающие приборную панель. Вероятнее всего, дисплей панели окажется более традиционным, чем центральный.

Внешне новый кроссовер также смотрится необычно благодаря угловатому кузову с оригинальной светотехникой. Geely FX11 станет заметно крупнее нынешнего Atlas и будет оснащаться двумя бензиновыми моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра на 181 и 218 л.с. соответственно, а также гибридной силовой установкой. По данным AutoHome, полностью рассекретить новинку Geely планирует уже 5 августа, а производство кроссовера стартует в ноябре.

Хотели бы оказаться в таком салоне?

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