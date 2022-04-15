Марка Geely показала электрокроссовер размерами и стоимостью как Lada Xray

Интерьер пока не раскрыт, а внешность выполнена по всем современным стандартам. Включая вошедшую в моду двухэтажную оптику, которую получил недавно рестайлинговый BMW X7.

Бренд Geometry запустили три года назад. Первенцем компании стал электрический седан Geometry A. Он чуть длиннее, чем Tesla Model 3, но двигатель у него всего один — мощностью 163 лошадиные силы.