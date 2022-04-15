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Марка Geely показала электрокроссовер размерами и стоимостью как Lada Xray

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Кирилл Малышев

В мае на китайском рынке появится электромобиль Geometry E (бренд принадлежит корпорации Geely Holding). Кроссовер ориентирован на молодёжь, а потому будет стоить недорого. Ожидается цена от 70 000 юаней, что эквивалентно 1,2 миллиона рублей, пишет сайт «Китайские автомобили».

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  • При размерах 4006 х 1765 х 1550 миллиметров и колёсной базе 2485 миллиметров он даже компактнее Lada Xray. Отечественный хэтч почти на 16 сантиметров длиннее. Клиренс у «вседорожника» — всего 148 миллиметров. Диаметр колёсных дисков составляет 16 дюймов.
  • О технической начинке пока известно только из неофициальных источников. Geometry E оснастят 82-сильным электромотором. Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 39,4 кВт·ч обеспечит запас хода более 400 километров. Свою лепту внесут литые диски с аэродинамичным рисунком. Максимальная скорость модели будет ограничена на 121 км/ч.
  • Интерьер пока не раскрыт, а внешность выполнена по всем современным стандартам. Включая вошедшую в моду двухэтажную оптику, которую получил недавно рестайлинговый BMW X7.

Бренд Geometry запустили три года назад. Первенцем компании стал электрический седан Geometry A. Он чуть длиннее, чем Tesla Model 3, но двигатель у него всего один — мощностью 163 лошадиные силы.

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