Марка Geely показала электрокроссовер размерами и стоимостью как Lada Xray

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Кирилл Малышев
В мае на китайском рынке появится электромобиль Geometry E (бренд принадлежит корпорации Geely Holding). Кроссовер ориентирован на молодёжь, а потому будет стоить недорого. Ожидается цена от 70 000 юаней, что эквивалентно 1,2 миллиона рублей, пишет сайт «Китайские автомобили».
Бренд Geometry запустили три года назад. Первенцем компании стал электрический седан Geometry A. Он чуть длиннее, чем Tesla Model 3, но двигатель у него всего один — мощностью 163 лошадиные силы.