АвтоВАЗ распродаёт недвижимость стоимостью 1,2 миллиарда рублей

Компания Geely показала электрический пикап под брендом Radar

Новости

Кирилл Малышев

Китайская марка Geely запустила свой новый суббренд Radar и представила его первую модель — электрический пикап RD6. Пока информация о нём неполная: все подробности раскроют в ближайшее время.

Читайте нас в Дзене!
1/11
  • Пикап RDне ориентирован на коммерческое использование. Это модель для горожан, которые в выходные любят выбираться на природу и активно проводить время. На «Радаре» можно выехать всей семьёй, взять всё для пикника или много спортивного инвентаря.
  • Размеры RD6 пока неизвестны. Судя по фотографиям, он примерно соответствует среднеразмерным азиатским моделям вроде Mitsubishi L200. Обещают задне- и полноприводные версии мощностью 200 и 400 лошадиных сил соответственно.
  • На фирменных снимках видно, что название Radar нанесено на холодильник, радио и доски для сёрфинга. Не исключено, что вместе с электромобилями новый бренд предложит широкую линейку аксессуаров.

На показанных ранее снимках можно было увидеть содержимое грузового отсека. На правом борту китайцы разместили набор разноформатных розеток. Radar RD6 способен делиться энергией с любыми подключенными к нему приборами.

Что бы вы выбрали для выездов на природу?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение