Компания Geely показала электрический пикап под брендом Radar

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Кирилл Малышев
Китайская марка Geely запустила свой новый суббренд Radar и представила его первую модель — электрический пикап RD6. Пока информация о нём неполная: все подробности раскроют в ближайшее время.
На показанных ранее снимках можно было увидеть содержимое грузового отсека. На правом борту китайцы разместили набор разноформатных розеток. Radar RD6 способен делиться энергией с любыми подключенными к нему приборами.