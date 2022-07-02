Компания Geely опубликовала первые снимки электрического пикапа RADAR

Дополнительных подробностей о пикапе пока нет, но ранее сообщалось, что основой для новинки послужит модульная платформа SEA, а по габаритам она будет близка к Toyota Hilux — её габаритная длина составит около 5,3 метра при колёсной базе примерно в 3 метра.