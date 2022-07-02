Компания Geely опубликовала первые снимки электрического пикапа RADAR

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Китайский IT-гигант Baidu показал беспилотный кроссовер, разработанный с участием Geely
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Михаил Кондратьев
Компания Geely опубликовала первые снимки электрического пикапа, который будет выпускаться под новым суббрендом RADAR. Премьера большой модели ожидается в июле, продажи на китайском рынке должны стартовать до конца года.
Весной марка Geely рассекретила компактный электрический кроссовер Geometry E, который позиционируется как молодёжная модель. В июле четырёхметровая новинка с запасом хода до 401 километра поступила в продажу со стартовым ценником 86 800 юаней (примерно 740 тысяч рублей по текущему курсу).