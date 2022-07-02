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Компания Geely опубликовала первые снимки электрического пикапа RADAR

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Михаил Кондратьев

Компания Geely опубликовала первые снимки электрического пикапа, который будет выпускаться под новым суббрендом RADAR. Премьера большой модели ожидается в июле, продажи на китайском рынке должны стартовать до конца года. 

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  • Презентация новой марки состоялась в июне. Она позиционируется как производитель электрокаров для любителей активного образа жизни. 
  • Дополнительных подробностей о пикапе пока нет, но ранее сообщалось, что основой для новинки послужит модульная платформа SEA, а по габаритам она будет близка к Toyota Hilux — её габаритная длина составит около 5,3 метра при колёсной базе примерно в 3 метра. 
  • Возможно, пикап будет предлагаться с несколькими вариантами силовых установок: с одним, двумя или тремя электромоторами, а также в гибридной модификации с ДВС, выступающим в роли генератора. 
  • Фотографии закамуфлированной машины фирма дополнила парой тизеров, на которых видны передняя часть с полосой светодиодных огней, как бы соединяющих ДХО в фарах, и грузовой отсек с набором розеток на внутренней части борта. 

Весной марка Geely рассекретила компактный электрический кроссовер Geometry E, который позиционируется как молодёжная модель. В июле четырёхметровая новинка с запасом хода до 401 километра поступила в продажу со стартовым ценником 86 800 юаней (примерно 740 тысяч рублей по текущему курсу). 

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