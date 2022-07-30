Geely обновила кроссовер Icon: та же внешность, новые двигатель и салон

Интересной новой фишкой стала камера, установленная на левой передней стойке кузова. Она распознаёт лицо водителя, чтобы активировать его персональные настройки, и следит за его состоянием в процессе движения. Медиасистема получила новую операционку и взяла на себя управление всеми функциями машины: физических кнопок на панели нет.

Как и обновившийся совсем недавно Coolray, его соплатформенник и одноклассник сменил трёхцилиндровый мотор 1.5 на «четвёрку» того же объёма. Отдача выросла со 177 л.с. и 255 Нм до 181 л.с. и 290 Нм. Допускается заливать бензин АИ-92. Привод колёс — только передний, альтернатив 7-ступенчатому «роботу» тоже нет. Разгон до сотни занимает 7,9 секунды.