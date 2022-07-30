Geely обновила кроссовер Icon: та же внешность, новые двигатель и салон

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Кирилл Малышев
В Китае обновился кроссовер Geely Icon, построенный на одной платформе с моделью Coolray и имеющий схожие с ним габариты. Внешне угловатый кузов практически не поменялся. Он получил только новую решётку радиатора.
Как и обновившийся совсем недавно Coolray, его соплатформенник и одноклассник сменил трёхцилиндровый мотор 1.5 на «четвёрку» того же объёма. Отдача выросла со 177 л.с. и 255 Нм до 181 л.с. и 290 Нм. Допускается заливать бензин АИ-92. Привод колёс — только передний, альтернатив 7-ступенчатому «роботу» тоже нет. Разгон до сотни занимает 7,9 секунды.