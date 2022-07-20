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Рестайлинговый Geely Coolray с 181-сильным турбомотором и сдвоенным экраном дебютировал в Китае

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely представила обновлённую версию вседорожника Binye, известного на других рынках под названием Coolray. Как пишет AutoHome, в Китае новинка будет продаваться как Binye Cool. Кроссовер получил доработанные экстерьер, интерьер со сдвоенным экраном и новый, более мощный четырёхцилиндровый двигатель. Когда именно обновлённый Geely Coolray доберётся до российского рынка, пока неизвестно.

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  • Вседорожнику полностью изменили оформление передней части — здесь применены новая радиаторная решётка, бампер с характерными угловатыми вставками и иные фары. Задние фонари также переработаны, бампер получил имитацию диффузора, а на крышке багажника появился новый крупный спойлер.
  • Основным нововведением в интерьере стал цифровой кластер: объединённые в один блок панель приборов и экран медиасистемы имеют диагонали 10,2 и 12,3 дюйма соответственно. Переработано оформление центрального тоннеля с новым селектором коробки передач и беспроводной зарядкой. Дверные карты и ручки также были модернизированы. Кроме того, появилась многоцветная атмосферная подсветка — она может пульсировать в такт звучащей музыке или ритму вождения.
  • Дорестайлинговый Geely Coolray оснащается трёхцилиндровым турбомотором на 1,5 литра, который развивает 177 л.с. и 255 Нм (в России — 150 л.с.). На новинке применён иной мотор: при том же объёме он имеет уже четыре цилиндра и развивает до 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. При этом, как и ранее, сопровождаться двигатель будет семиступенчатым «роботом», системой полного привода кроссовер по-прежнему не оснащается.
  • До 100 км/ч Geely Binye Cool разгоняется за 7,6 секунды — на 0,3 секунды быстрее дорестайлингового Coolray для Китая. Российская версия проделывает то же самое за 8,4 секунды. Стоит кроссовер в нашей стране минимум 2 299 990 рублей.

Ранее у Geely появился новый суббренд Radar. Первой моделью новой марки станет электрический пикап, моторы которого смогут развивать до 400 л.с.

Какой Coolray вам больше по нраву?

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