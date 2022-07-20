Рестайлинговый Geely Coolray с 181-сильным турбомотором и сдвоенным экраном дебютировал в Китае

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Теорема доказана: подробный тест Geely Coolray
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Дмитрий Елизаров
Компания Geely представила обновлённую версию вседорожника Binye, известного на других рынках под названием Coolray. Как пишет AutoHome, в Китае новинка будет продаваться как Binye Cool. Кроссовер получил доработанные экстерьер, интерьер со сдвоенным экраном и новый, более мощный четырёхцилиндровый двигатель. Когда именно обновлённый Geely Coolray доберётся до российского рынка, пока неизвестно.
Ранее у Geely появился новый суббренд Radar. Первой моделью новой марки станет электрический пикап, моторы которого смогут развивать до 400 л.с.