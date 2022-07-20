Рестайлинговый Geely Coolray с 181-сильным турбомотором и сдвоенным экраном дебютировал в Китае

Основным нововведением в интерьере стал цифровой кластер: объединённые в один блок панель приборов и экран медиасистемы имеют диагонали 10,2 и 12,3 дюйма соответственно. Переработано оформление центрального тоннеля с новым селектором коробки передач и беспроводной зарядкой.

Дверные

карты и ручки также были модернизированы. Кроме того, появилась многоцветная атмосферная подсветка — она может пульсировать в такт звучащей музыке или ритму вождения.