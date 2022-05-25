«Лукойл» окончательно выкупил российскую сеть заправок Shell

Geely начинает строить собственный завод батарей для электрокаров

Новости

Кирилл Малышев

Geely начинает проект по строительству мощной фабрики по производству тяговых аккумуляторов для электромобилей на юго-западе Китая. Партнёром корпорации выступает компания Farasis Energy, один из крупнейших производителей аккумуляторов в КНР, пишет Carnewschina.

Читайте нас в Дзене!
  • Мощность завода площадью 310 000 квадратных метров составит 12 гВт·ч в год. Строительство собираются закончить за два года, а первые партии батарей площадка должна выдать уже в конце 2023-го.
  • Geely и Farasis Energy объявили о стратегическом партнёрстве в декабре 2020 года. Сотрудничество реализуется в несколько этапов. Результатом должно стать создание мощностей по производству аккумуляторов суммарной ёмкостью 120 гВт·ч ежегодно. Первый этап стартовал в мае 2021 года.

В России разработать батареи для электромобилей обещает Ростех. Их получат будущие «Москвичи», которые собираются выпускать на мощностях бывшего завода «Рено Россия». Пока никаких деталей о производстве отечественных аккумуляторов нет. Ранее совместный проект с южнокорейским партнёром анонсировал Росатом, но в текущих условиях он вряд ли может быть реализован.

Будет у нас своё производство батарей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение