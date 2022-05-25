Geely начинает строить собственный завод батарей для электрокаров

Мощность завода п лощадью 310 000 квадратных метров составит 12 гВт·ч в год. Строительство собираются закончить за два года, а первые партии батарей площадка должна выдать уже в конце 2023-го.

Geely и Farasis Energy объявили о стратегическом партнёрстве в декабре 2020 года. Сотрудничество реализуется в несколько этапов. Результатом должно стать создание мощностей по производству аккумуляторов суммарной ёмкостью 120 гВт·ч ежегодно. Первый этап стартовал в мае 2021 года.

В России разработать батареи для электромобилей обещает Ростех. Их получат будущие «Москвичи», которые собираются выпускать на мощностях бывшего завода «Рено Россия». Пока никаких деталей о производстве отечественных аккумуляторов нет. Ранее совместный проект с южнокорейским партнёром анонсировал Росатом, но в текущих условиях он вряд ли может быть реализован.