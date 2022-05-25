Geely начинает строить собственный завод батарей для электрокаров

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Nissan показал концепт завода по выпуску твердотельных аккумуляторов
«Лукойл» окончательно выкупил российскую сеть заправок Shell
Кирилл Малышев
Geely начинает проект по строительству мощной фабрики по производству тяговых аккумуляторов для электромобилей на юго-западе Китая. Партнёром корпорации выступает компания Farasis Energy, один из крупнейших производителей аккумуляторов в КНР, пишет Carnewschina.
В России разработать батареи для электромобилей обещает Ростех. Их получат будущие «Москвичи», которые собираются выпускать на мощностях бывшего завода «Рено Россия». Пока никаких деталей о производстве отечественных аккумуляторов нет. Ранее совместный проект с южнокорейским партнёром анонсировал Росатом, но в текущих условиях он вряд ли может быть реализован.